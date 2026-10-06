Reflexionan jóvenes sobre riesgos de la desinformación y la IA en concurso estatal de cortos en Coahuila

Los trabajos fueron reconocidos durante la ceremonia de premiación, encabezada por Elma Marisol Martínez González, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, realizada en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga. La ceremonia contó además con la presencia de representantes de dependencias estatales, del Consejo de Participación Ciudadana, instituciones educativas y organismos vinculados con la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Los riesgos de la inteligencia artificial y la desinformación se convirtieron este año en materia de reflexión para niñas, niños y jóvenes de Coahuila , quienes participaron con 260 videos en el Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2026.

Bajo el tema de la desinformación y los riesgos de la inteligencia artificial, los participantes desarrollaron cortometrajes y microvideos para abordar problemáticas vinculadas con el uso de nuevas tecnologías y la necesidad de verificar la información. “Las nuevas generaciones están atentas y críticas frente a los retos tecnológicos de la actualidad”, señaló Martínez González durante su intervención.

A la convocatoria de este año se sumaron también 24 proyectos del Premio Estatal de Contraloría Social: nueve correspondientes a la categoría de Acciones de los Comités de Contraloría Social y 15 dentro de Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública.

PREMIAN VIGILANCIA CIUDADANA

En la primera categoría del Premio Estatal de Contraloría Social, el primer lugar y un estímulo económico de 20 mil pesos fueron otorgados a la Fundación Luz y Esperanza A.C., por un proyecto enfocado en utilizar la contraloría social como herramienta de participación y fortalecimiento de mujeres víctimas de violencia de género. El segundo lugar lo obtuvo “Alfabetización con transparencia”, e “Y tú ¿estás listo?” ganó el tercer lugar.

Representantes de la asociación explicaron que el ejercicio permite involucrar a mujeres usuarias de sus servicios en la vigilancia de los recursos destinados a programas de atención. La organización destacó que estos mecanismos buscan que las beneficiarias conozcan cómo se ejercen los recursos y tengan participación en la supervisión de programas dirigidos a mujeres en situación de violencia.

En la segunda categoría, correspondiente a Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública, fueron reconocidos: “Vigilar también se aprende”, con el primer lugar; “¿Qué estoy viendo? Plataforma de Vigilancia Ciudadana de la Obra Pública”, con el segundo, y “Planeación Ciudadana Participativa y Transparencia en la Gestión de Obras Pluviales”, con el tercero.

Los primeros lugares de las categorías recibieron 20 mil pesos; los segundos, 15 mil; los terceros, 10 mil, mientras que las menciones honoríficas fueron reconocidas con 2,500 pesos.

JÓVENES PONEN LA MIRADA EN LA IA

Una parte importante de la ceremonia estuvo dedicada a Transparencia en Corto, donde los participantes recurrieron al lenguaje audiovisual para plantear los riesgos de consumir y compartir contenidos sin verificar su autenticidad. Los trabajos fueron divididos entre microvideos y cortometrajes, con reconocimientos económicos para los primeros lugares y menciones honoríficas. El COBAC Acuña recibió además un reconocimiento especial luego de participar con 96 videos inscritos en la edición 2026.

En la categoría de microvideos, José Antonio Realivazquez Ramos obtuvo el primer lugar; Ángel Yair García Gómez, el segundo, y Joseline Guerrero Moreno, el tercero. En cortometrajes, el primer lugar fue para Martha Yaneth Cruz Hernández; el segundo para Cristian Emanuel de León González, y el tercero para Nirvana Galván Alvarado y Derek González Arroyo.

Martínez González señaló que estos concursos buscan abrir espacios para que la ciudadanía participe en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia de la administración pública. “La transparencia comienza cuando todos dejamos de ser espectadores y nos convertimos en ciudadanos conscientes de la importancia de mirar lo que es de todos”, expresó.