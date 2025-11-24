Reforma a Ley de Aguas puede convertirse en nicho de corrupción: Jericó Abramo Masso

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) tiene potencial de convertirse en un nicho de corrupción, según la consideración del diputado por Coahuila Jericó Abramo Masso.

El legislador expuso que ante la falta de capacidad operativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será complicado que pueda tener control sobre los pozos urb+anos.

“Los agricultores parcelarios son los que están en mayor riesgo que los pozos urbanos, sobre todo hay estados como Campeche, como Yucatán, que viven de los pozos en las casas. Bueno, hoy la Conagua va a concentrar todo ese poder y tienes una Conagua sin presupuesto, mermada, con bajo personal y sin la capacitación suficiente, puede convertirse en un gran nicho de corrupción para el control del agua en el país”, expuso.

Agregó que si la ley busca perseguir a los concentradores de agua “que han abusado de los excesos y que con concesiones agrícolas venden agua o usan otro tipo de agua”, la Conagua ya sabe quiénes son, debe ir por ellos y sancionarlos.

“Hoy por hoy la ley es una ley excesiva, es una ley que quita estado de derecho, que debilita el sector agropecuario y que merma las finanzas de los agricultores”, puntualizó.

¿QUÉ PLANTEA LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS?

Fue el pasado 1 de octubre que en la conferencia de prensa matutina y en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Conagua, Efraín Morales López presentó los pormenores de una reforma a la LAN.

Entre los principales ejes se encuentra el reconocimiento al agua como bien estratégico bajo rectoría del Estado, la actualización de las facultades de la autoridad hídrica para regular usos y concesiones, así como la creación de un Registro Nacional del Agua para la trazabilidad de permisos y la eliminación de modificaciones de uso en concesiones para evitar abusos.

Asimismo plantea sanciones más severas para el robo del agua y la aplicación de extinción de dominio en casos más graves.