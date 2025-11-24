Coahuila mantiene sin recortes el fondo federal para desarrollo social: Martínez y Morales

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Enrique Martínez y Morales (derecha) aclaró que el FICE mantiene su financiamiento sin recortes. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

El titular de Inclusión Social aseguró que el único fondo federal que opera la dependencia, el FICE, mantiene su financiamiento sin recortes, con ajustes por inflación

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, aclaró que la gestión de los recursos federales destinados a programas sociales en el estado se mantiene estable y sin recortes.

Las declaraciones surgen ante cuestionamientos sobre el flujo de fondos y posibles reducciones en los apoyos provenientes de la Federación.

Martínez y Morales explicó que el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FICE), el único recurso federal que opera la Secretaría, ha conservado su nivel de financiamiento con un ajuste inflacionario.

“En el caso del FICE, que es el recurso que operamos en la Secretaría, hay un incremento natural por la inflación”, señaló el funcionario en entrevista.

Precisó que, aunque se mantiene la estabilidad, el monto no ha aumentado de manera significativa. “No hay una reducción, pero tampoco un incremento sustancial”, afirmó.

Recordó que este fondo proviene directamente “del quinto fondo del Ramo 33”.

Más allá del ámbito presupuestal, el titular destacó la colaboración con la administración federal. “En general, hay buena disposición por parte del Gobierno Federal”, dijo, subrayando el trabajo del gobernador para fortalecer los canales de comunicación.

Esa coordinación, añadió, permitirá avanzar en proyectos de infraestructura de gran impacto. Entre ellos, mencionó un programa recientemente anunciado: “Vienen proyectos importantes, como el tren, que seguramente detonará también la rama económica”.

Martínez y Morales reiteró que la instrucción es mantener el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno en Coahuila. “Seguimos colaborando y haciendo equipo con todos”, concluyó.

