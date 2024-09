Reforma judicial podría ahuyentar inversiones y afectar economía nacional: advierte Canacintra sureste

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha expresado su preocupación por los efectos que la reforma judicial, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, está generando en el panorama económico y de inversión en México. Según representantes de la organización, estos cambios ya están provocando inestabilidad, con el dólar al alza y un clima de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros.

Empresarios del sureste de Coahuila, una región clave para la industria y la inversión, advierten que las reformas impulsadas por el gobierno, que incluyen la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, están alejando inversiones. La Cámara señala que la preocupación ya ha sido manifestada por embajadores y representantes de empresas extranjeras, quienes observan con alarma los efectos de las modificaciones propuestas al sistema judicial.

“El gobierno debe escuchar y atender las preocupaciones de quienes generan empleo, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo del país”, expresó un representante de Canacintra, haciendo énfasis en la necesidad de que el gobierno de la presidenta electa atienda estas advertencias. Según la Cámara, el futuro de la inversión en México podría verse comprometido si no se revisan cuidadosamente las implicaciones de la reforma.

Aunque formalmente no se ha confirmado la salida de empresas, la organización menciona el caso de Elon Musk y Tesla, que ya han manifestado intenciones de reconsiderar su permanencia en el país. Asimismo, diversas compañías extranjeras han solicitado a Canacintra que haga pública su preocupación, subrayando que, aunque legalmente no pueden participar políticamente en México, los cambios propuestos no favorecen sus operaciones ni sus planes de inversión.

Canacintra concluye que, de no atenderse estas inquietudes, el clima de inversión en el país podría deteriorarse aún más, afectando tanto a la economía nacional como a las relaciones comerciales internacionales, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).