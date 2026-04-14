Refuerza Alcalde de Ramos Arizpe alianza con la planta Deacero

RAMOS ARIZPE, COAH.- En una apuesta por consolidar la vinculación con el sector productivo, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido por la nueva planta de Deacero, donde se analizaron estrategias conjuntas para fortalecer el desarrollo industrial del municipio. La instalación, que representa una inversión de 750 millones de dólares, incorpora tecnología de alto nivel, incluyendo hornos electrónicos de gran capacidad, lo que refuerza la infraestructura productiva y posiciona a la región como un polo estratégico para la industria nacional.

Durante la visita, el Edil sostuvo un encuentro con directivos de la compañía, entre ellos Manuel Flores y Antonio Domínguez, con quienes abordó temas clave relacionados con la mejora de servicios públicos, condiciones operativas y crecimiento ordenado del entorno industrial. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Entre los puntos centrales destacó la coordinación con EMAS para optimizar el suministro y tratamiento de agua, garantizando condiciones sostenibles tanto para la operación industrial como para la expansión urbana. Asimismo, se plantearon mecanismos para agilizar trámites municipales y facilitar procesos administrativos vinculados a permisos y proyectos de ampliación, con el fin de fortalecer un entorno competitivo que incentive nuevas inversiones y la generación de empleo.

Como parte del recorrido, se presentaron soluciones tecnológicas orientadas al mejoramiento de infraestructura, particularmente en el refuerzo de suelos y vialidades, lo que podría traducirse en mayor durabilidad y eficiencia en accesos industriales y urbanos.

“El crecimiento de nuestras empresas es también el crecimiento de Ramos Arizpe. Desde el Gobierno Municipal estamos comprometidos a ser facilitadores y construir soluciones conjuntas”, expresó el alcalde. La visita permitió además identificar áreas de colaboración donde la experiencia técnica de la empresa puede integrarse a proyectos municipales, especialmente en materia de infraestructura, eficiencia operativa y desarrollo sostenible. En el recorrido participaron funcionarios municipales de áreas clave, quienes acompañaron al edil en este ejercicio de diálogo con el sector industrial.

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