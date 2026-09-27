Refuerza Coahuila vigilancia en brechas y límites con cinco estados y en la frontera norte

El operativo se realiza de manera coordinada en diferentes regiones del estado y concentra la presencia policial en accesos y rutas consideradas estratégicas, particularmente aquellas que por su ubicación pueden funcionar como vías de entrada y salida hacia entidades vecinas.

Coahuila reforzó la vigilancia de sus límites territoriales mediante patrullajes de la Policía Estatal y la Policía de Acción y Reacción (PAR) en carreteras, brechas y caminos rurales que comunican con Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, pero principalmente en los puntos fronterizos correspondientes a Texas, EU.

En la Región Centro, una parte de los recorridos se mantiene en las zonas limítrofes con Nuevo León, donde las autoridades buscan detectar movimientos irregulares y prevenir eventuales incursiones de grupos delictivos hacia territorio coahuilense.

La vigilancia no se limita a las carreteras principales. Los agentes recorren también caminos secundarios, brechas y sectores rurales que permiten transitar entre Coahuila y los estados colindantes, sitios donde la dispersión territorial y las condiciones geográficas dificultan una presencia policial permanente.

El reforzamiento coincide con una estrategia aplicada durante los últimos meses en distintos puntos de la entidad. El 19 de septiembre, por ejemplo, corporaciones municipales y estatales, junto con elementos del Ejército, participaron en recorridos preventivos por caminos rurales de Sierra Mojada.

En otras zonas limítrofes con Nuevo León también se han desarrollado acciones conjuntas con la Agencia de Investigación Criminal y, dependiendo de la operación, fuerzas federales.

Uno de los puntos que ha recibido atención especial es la colindancia oriental. El pasado 26 de agosto, policías estatales fueron atacados durante un recorrido por una zona rural de Candela, cerca de los límites con Nuevo León. El enfrentamiento dejó dos civiles armados muertos y un agente estatal fallecido.

Ese antecedente explica parte de la importancia que las autoridades conceden a la vigilancia de brechas y caminos apartados que conectan ambas entidades.