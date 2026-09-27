Refuerza Coahuila vigilancia en brechas y límites con cinco estados y en la frontera norte

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Coahuila
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    Refuerza Coahuila vigilancia en brechas y límites con cinco estados y en la frontera norte
    Policía Estatal y PAR mantienen recorridos en carreteras, caminos rurales y brechas cercanas a los límites territoriales de Coahuila. CORTESÍA

Policía Estatal y PAR mantienen recorridos en puntos que comunican con Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, además de Texas

Coahuila reforzó la vigilancia de sus límites territoriales mediante patrullajes de la Policía Estatal y la Policía de Acción y Reacción (PAR) en carreteras, brechas y caminos rurales que comunican con Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, pero principalmente en los puntos fronterizos correspondientes a Texas, EU.

El operativo se realiza de manera coordinada en diferentes regiones del estado y concentra la presencia policial en accesos y rutas consideradas estratégicas, particularmente aquellas que por su ubicación pueden funcionar como vías de entrada y salida hacia entidades vecinas.

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En la Región Centro, una parte de los recorridos se mantiene en las zonas limítrofes con Nuevo León, donde las autoridades buscan detectar movimientos irregulares y prevenir eventuales incursiones de grupos delictivos hacia territorio coahuilense.

La vigilancia no se limita a las carreteras principales. Los agentes recorren también caminos secundarios, brechas y sectores rurales que permiten transitar entre Coahuila y los estados colindantes, sitios donde la dispersión territorial y las condiciones geográficas dificultan una presencia policial permanente.

El reforzamiento coincide con una estrategia aplicada durante los últimos meses en distintos puntos de la entidad. El 19 de septiembre, por ejemplo, corporaciones municipales y estatales, junto con elementos del Ejército, participaron en recorridos preventivos por caminos rurales de Sierra Mojada.

En otras zonas limítrofes con Nuevo León también se han desarrollado acciones conjuntas con la Agencia de Investigación Criminal y, dependiendo de la operación, fuerzas federales.

Uno de los puntos que ha recibido atención especial es la colindancia oriental. El pasado 26 de agosto, policías estatales fueron atacados durante un recorrido por una zona rural de Candela, cerca de los límites con Nuevo León. El enfrentamiento dejó dos civiles armados muertos y un agente estatal fallecido.

Ese antecedente explica parte de la importancia que las autoridades conceden a la vigilancia de brechas y caminos apartados que conectan ambas entidades.

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Hasta este domingo no se había divulgado un balance público que precisara el número de policías y unidades movilizadas en el actual dispositivo, tampoco detenciones, decomisos o incidentes derivados específicamente de estos patrullajes.

La información disponible permite confirmar un reforzamiento de la vigilancia en prácticamente todo el perímetro terrestre de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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