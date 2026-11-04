Refuerza Ramos Arizpe equipamiento educativo en la UPRA

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    Refuerza Ramos Arizpe equipamiento educativo en la UPRA
    Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de equipo de cómputo y material deportivo a estudiantes de la UPRA. CORTESÍA

Con inversión superior a 200 mil pesos, entregan computadoras y material deportivo mediante el programa “En tu escuela tú eliges”

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó siete computadoras, dos reguladores y material deportivo a estudiantes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), como parte de las acciones para fortalecer las condiciones de aprendizaje y formación integral de los jóvenes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega, correspondiente a la número 69 de las 95 previstas a través del programa “En tu escuela tú eliges”, que en esta ocasión representó una inversión superior a los 200 mil pesos.

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Durante el encuentro, el Edil destacó el respaldo de su administración a la educación y señaló que el programa permite atender las necesidades de distintos planteles y niveles educativos mediante la entrega de recursos y equipamiento.

Asimismo, hizo referencia al servicio de transporte estudiantil, que facilita los traslados de jóvenes de distintas universidades, incluida la UPRA.

$!La entrega a la UPRA corresponde a la acción número 69 de las 95 contempladas mediante “En tu escuela tú eliges”.
La entrega a la UPRA corresponde a la acción número 69 de las 95 contempladas mediante “En tu escuela tú eliges”. CORTESÍA

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

La rectora de la UPRA, Alma Aleida López Barrón, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y exhortó a los estudiantes a aprovechar los recursos y oportunidades que reciben.

Señaló que la institución trabaja para formar excelentes estudiantes y seres humanos, por lo que consideró importante contar con herramientas que fortalezcan tanto el aprendizaje académico como las actividades deportivas y la formación integral.

$!El equipamiento entregado a la universidad representó recursos superiores a los 200 mil pesos.
El equipamiento entregado a la universidad representó recursos superiores a los 200 mil pesos. CORTESÍA

En representación del secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, acudió Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, quien expresó que la fortaleza de la educación en Coahuila está en sus estudiantes.

En la entrega también estuvieron presentes José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social Municipal; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila, además de síndicos, regidores y funcionarios municipales.

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