Refuerza Ramos Arizpe labores de limpieza y mantenimiento con el programa “Todos Chambeando”

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    Refuerza Ramos Arizpe labores de limpieza y mantenimiento con el programa “Todos Chambeando”
    La estrategia busca mantener una ciudad más limpia, ordenada y agradable para las familias. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales trabajan diariamente en distintos sectores para mejorar la imagen urbana y los espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con acciones permanentes de limpieza, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo el programa “Todos Chambeando”, estrategia mediante la cual cuadrillas municipales trabajan diariamente en distintos sectores de la ciudad para ofrecer entornos más limpios, seguros y ordenados para las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa representa el compromiso de su administración de atender de manera constante las necesidades de cada colonia y espacio público del municipio.

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“Queremos que la ciudadanía vea resultados todos los días. Cada plaza limpia, cada vialidad atendida y cada colonia donde intervenimos refleja el compromiso que tenemos con Ramos Arizpe. Seguiremos trabajando de manera permanente para conservar una ciudad limpia, ordenada y cada vez más agradable para vivir”, expresó el presidente municipal.

Como parte de las acciones realizadas durante esta semana, personal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en la plaza Misiones, donde además se puso en marcha un programa integral de mantenimiento para mejorar las condiciones de este espacio de convivencia familiar.

Las cuadrillas municipales también realizaron trabajos en la colonia Blanca Esthela, donde retiraron maleza, cacharros y diversos residuos acumulados, contribuyendo a generar entornos más limpios y seguros para los habitantes.

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Asimismo, el Gobierno Municipal desplegó la barredora mecánica sobre el bulevar José María Morales para reforzar la limpieza de una de las principales vialidades de la ciudad, mientras que en la Plaza Revolución Mexicana concluyeron los trabajos de mantenimiento general.

De igual forma, personal operativo intervino la calle Cinco, en la colonia Analco, con acciones de limpieza y mejoramiento urbano que forman parte de la atención permanente a los distintos sectores del municipio.

$!Personal de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizó labores de limpieza y deshierbe.
Personal de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizó labores de limpieza y deshierbe. CORTESÍA

La administración municipal destacó que, gracias al fortalecimiento del equipamiento operativo y a la coordinación entre las distintas dependencias, se mantiene una atención constante en colonias, vialidades y espacios públicos.

Con estas acciones, el programa “Todos Chambeando” se consolida como una estrategia permanente para elevar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la imagen urbana y mejorar la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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