Refuerza Ramos Arizpe su seguridad con operativos coordinados y vigilancia tecnológica

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha intensificado sus estrategias de seguridad mediante un enfoque integral que combina el uso de tecnología, la coordinación interinstitucional y la cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la paz y la tranquilidad en el municipio. Entre las principales acciones destaca el reforzamiento del sistema de videovigilancia urbana, a través de cámaras conectadas al Centro de Control y Comando (C2), lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y fortalecer las labores de prevención del delito en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales, estos esfuerzos han derivado en resultados concretos, ya que tan solo durante el mes de marzo se logró la detención de 53 personas por diversos delitos, reflejando la efectividad de los operativos implementados en coordinación con distintas corporaciones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que estos avances son resultado de una estrategia basada en la colaboración permanente con instancias de los tres niveles de gobierno, como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que ha permitido reforzar la vigilancia en todo el territorio municipal. Asimismo, destacó que este trabajo conjunto se realiza en sintonía con la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de consolidar a Ramos Arizpe como un municipio seguro, ordenado y en paz.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Quiero agradecer y destacar a la vez, que en estos operativos estamos muy coordinados con las diferentes autoridades estatales y federales, muchas gracias, porque así actuamos con oportunidad ante cualquier situación. Esta estrategia, es siguiendo la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que nos permite seguir consolidando a nuestra región como un lugar seguro para vivir, invertir y desarrollarse”, señaló.

El edil enfatizó que las reuniones constantes entre las corporaciones de seguridad han sido clave para diseñar e implementar acciones más efectivas, permitiendo una respuesta más oportuna y una mejor atención a las necesidades de la población. Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social, con el objetivo de garantizar que Ramos Arizpe se mantenga como un entorno seguro, donde prevalezcan la paz, el orden y el bienestar de sus habitantes.

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