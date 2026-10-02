Refuerzan atención a comunidad escolar tras hechos ocurridos en secundaria de Torreón

El Gobierno de Coahuila reforzó la estrategia interinstitucional de atención a la comunidad educativa de una secundaria de Torreón, luego de los hechos registrados el pasado jueves, con acciones dirigidas a estudiantes, docentes, personal administrativo y familiares. La Secretaría de Gobierno informó que las dependencias estatales mantienen coordinación para atender de manera directa y permanente a las personas afectadas. Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros de salud, donde reciben atención médica y seguimiento con el acompañamiento de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Educación, la Oficina Inspira Coahuila, el DIF estatal y la Secretaría de Salud mantienen desde 2024 una estrategia integral que contempla programas de prevención, detección y atención de situaciones relacionadas con la salud mental dentro de las instituciones educativas. Entre estas acciones se encuentran la Ruta de atención a situaciones de alto impacto, la estrategia Somos más y la Ruta de señales de alerta, además de programas de prevención de violencia y atención de riesgos emocionales y psicosociales.

DESPLIEGAN BRIGADAS EN EL ENTORNO ESCOLAR Tras los hechos, la Oficina Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación activaron la Ruta de atención a situaciones de alto impacto para brindar contención y acompañamiento psicológico a la comunidad educativa. Durante las primeras 24 horas se desplegaron brigadas casa por casa en el entorno inmediato del plantel, con la participación de psicólogos que acudieron a domicilios ubicados dentro del radar geográfico de la escuela. Hasta el momento, se estableció contacto con más de 145 familias y personas que pudieran requerir acompañamiento. Las autoridades señalaron que las visitas continuarán hasta cubrir la totalidad de las familias del sector. El acompañamiento también está dirigido a familiares de las personas lesionadas, familiares de la maestra que perdió la vida, así como al personal directivo, docente y administrativo.

Como parte de la atención, se contempla un regreso progresivo y acompañado, un plan específico para la reincorporación a clases, acciones preventivas para toda la comunidad y una ampliación de la cobertura de atención psicológica. CLASES A DISTANCIA A PARTIR DEL LUNES El plantel permaneció bajo resguardo de la Fiscalía del Estado, por lo que el viernes 2 de octubre no acudieron alumnos ni personal docente. La Secretaría de Educación informó que a partir del lunes 5 de octubre las actividades académicas se desarrollarán en modalidad a distancia, mientras la Fiscalía mantiene el resguardo del inmueble. Una vez que el plantel sea entregado a la Secretaría de Educación, se iniciará un proceso gradual para reincorporar a la comunidad escolar a las actividades presenciales. La estrategia contempla que el retorno sea acompañado y progresivo, con medidas de atención y prevención para estudiantes, docentes y familias. MANTIENEN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN El Gobierno estatal señaló que las acciones implementadas forman parte de una estrategia que incluye programas como el Sistema MAP (Medir, Atender, Prevenir), mediante el cual se brinda apoyo a docentes y estudiantes en riesgo emocional o psicosocial en 3 mil 942 escuelas de educación Básica. También se mantienen programas como Mochila sana y segura, Educar para el bienestar, Hoy por mí, Impulsores de paz, la Jornada nacional por la paz y contra las adicciones, Educación socioemocional en escuelas Normales y el Protocolo de actuación para la prevención, atención y seguimiento de riesgos en escuelas de educación Básica.

La Secretaría de Seguridad Pública participa con acciones de proximidad social y prevención del delito, entre ellas Prevención escolar y juvenil, Aplícate y vive libre sin drogas, además de programas dirigidos a familias, comunidades y jóvenes. El DIF Coahuila, por su parte, mantiene acciones de atención psicológica, brigadas comunitarias, prevención de adicciones y canalización a servicios especializados. También opera programas como NEXO, Respeto, Hoy por mí y el Centro es pa’ vivir. En Torreón, el Municipio se incorporó a las labores mediante brigadas de atención a la comunidad educativa, acciones de mejora en la colonia e intensificación del patrullaje en la zona. El Gobierno Estatal sostuvo que las instituciones involucradas mantienen coordinación permanente y que la prevención constituye una de las principales líneas de atención ante situaciones que afecten a la comunidad escolar.