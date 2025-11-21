Refuerzan atención ciudadana con un modelo más ágil en Ramos Arizpe

Con una política enfocada en la cercanía y la eficiencia gubernamental, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la Dirección de Atención Ciudadana del municipio atendió más de mil reportes durante el año, consolidando un servicio más sensible a las demandas de la población.

El presidente municipal destacó que la dependencia fue renovada y duplicó su capacidad operativa, con el fin de ofrecer espacios más funcionales y mejorar la respuesta a solicitudes ciudadanas.

Hasta la fecha, la Dirección ha registrado 1,132 reportes atendidos, resultado de la coordinación permanente con áreas municipales.

Gutiérrez Merino subrayó que la administración trabaja diariamente para mantener comunicación directa con la comunidad y responder con oportunidad a las necesidades expresadas por la ciudadanía. Afirmó que la atención oportuna es clave para mejorar la calidad de vida en Ramos Arizpe.