Refuerzan atención ciudadana con un modelo más ágil en Ramos Arizpe
El municipio ha atendido más de mil reportes ciudadanos durante el año, fortaleciendo un modelo de gobierno cercano y eficiente
Con una política enfocada en la cercanía y la eficiencia gubernamental, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la Dirección de Atención Ciudadana del municipio atendió más de mil reportes durante el año, consolidando un servicio más sensible a las demandas de la población.
El presidente municipal destacó que la dependencia fue renovada y duplicó su capacidad operativa, con el fin de ofrecer espacios más funcionales y mejorar la respuesta a solicitudes ciudadanas.
Hasta la fecha, la Dirección ha registrado 1,132 reportes atendidos, resultado de la coordinación permanente con áreas municipales.
Gutiérrez Merino subrayó que la administración trabaja diariamente para mantener comunicación directa con la comunidad y responder con oportunidad a las necesidades expresadas por la ciudadanía. Afirmó que la atención oportuna es clave para mejorar la calidad de vida en Ramos Arizpe.
“En Ramos Arizpe se gobierna escuchando y resolviendo. Nuestra prioridad siempre será estar cerca de la gente, porque un gobierno que atiende con respeto y oportunidad transforma la vida de las familias”, afirmó.
La atención ciudadana es un pilar fundamental en las administraciones municipales, ya que permite mantener una comunicación directa entre la población y el gobierno.
A través de este servicio, los ciudadanos pueden reportar necesidades, solicitar apoyo y participar activamente en la mejora de su comunidad.
Los reportes gestionados se concentraron principalmente en servicios públicos, ecología y seguridad, y fueron canalizados a dependencias como EMAS, Embellecimiento Urbano, Seguridad Pública, Bacheo, Ecología, Servicios Municipales, Obras Públicas, Pipas de Agua, Protección Civil, Mascotas y Salud/DIF.
La administración municipal señaló que estas cifras reflejan una participación activa de la población y un modelo operativo que prioriza la respuesta inmediata en temas de infraestructura, orden urbano y bienestar social.
Autoridades señalan que una atención eficiente no solo agiliza la solución de problemas cotidianos como iluminación, bacheo o seguridad, sino que también fortalece la confianza pública y promueve gobiernos más transparentes y cercanos.