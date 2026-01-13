Refuerzan coordinación para atender violencia familiar en Ramos Arizpe

Con el objetivo de fortalecer la atención oportuna y cercana a los casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, como parte de la agenda de coordinación institucional que se impulsa al inicio de este 2026.

Durante el encuentro se revisaron los avances y los principales retos en materia de atención a la violencia familiar, con especial énfasis en la importancia de intervenir de manera temprana y efectiva para evitar que las situaciones de riesgo escalen a niveles más graves. Las autoridades coincidieron en que la prevención y la atención inmediata son claves para proteger la integridad física y emocional de las víctimas.

Como resultado de esta reunión, se acordó poner en operación dos ministerios públicos especializados en la atención de la violencia contra la mujer en el municipio de Ramos Arizpe. Estas nuevas instancias estarán ubicadas en el Instituto Municipal de la Mujer, lo que permitirá que las personas afectadas puedan presentar denuncias y recibir orientación sin tener que trasladarse a otros municipios, facilitando así el acceso a la justicia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que existe una coordinación permanente entre el Gobierno Municipal y las instancias estatales, lo cual ha permitido avanzar en la mejora de los procesos de atención y en la reducción de los tiempos de respuesta.

“Estamos trabajando de manera coordinada y responsable para mejorar la atención y los tiempos de respuesta. El objetivo es que las personas encuentren apoyo y orientación más cerca, con mejores procesos y resultados, fortaleciendo la colaboración entre el municipio y el estado”, expresó el edil.