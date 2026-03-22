Refuerzan operativos conjuntos de seguridad en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Refuerzan operativos conjuntos de seguridad en Ramos Arizpe
    Autoridades de los tres niveles de gobierno participan en operativos coordinados en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Acciones coordinadas entre fuerzas de los tres niveles de gobierno derivan en detenciones y fortalecen la estrategia para preservar la tranquilidad en el municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- En Ramos Arizpe continúan los despliegues interinstitucionales de vigilancia, resultado de una estrategia coordinada que ha derivado en la detención de 29 personas por faltas administrativas, quienes fueron canalizadas ante la autoridad correspondiente.

En estas acciones participan elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como corporaciones estatales y municipales, incluyendo la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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De acuerdo con la autoridad local, las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano competente para definir su situación legal conforme a los procedimientos establecidos.

COORDINACIÓN, EJE DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló que en el municipio se mantiene una política alineada con la estrategia estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, centrada en la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

$!Elementos de seguridad mantienen presencia activa como parte de la estrategia de prevención y vigilancia.
Elementos de seguridad mantienen presencia activa como parte de la estrategia de prevención y vigilancia. CORTESÍA

“Trabajamos en total coordinación con el gobernador, fortaleciendo todos los días la seguridad. Aquí hay orden, hay estrategia y hay resultados, porque nuestra prioridad es la tranquilidad de las familias”, expresó el Edil.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte de un esquema permanente que prioriza la prevención del delito, la presencia operativa y el fortalecimiento institucional, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de protocolos.

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