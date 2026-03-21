Saltillo: persiste incertidumbre en colonia San Juan por regularización y servicios

Habitantes de la colonia San Juan, ubicada en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo, mantienen la incertidumbre sobre la situación legal de sus viviendas, por lo que no han podido escriturarlas. Una vecina del sector, que pidió su anonimato para esta nota, comentó que, aunque lo han intentado desde hace varios años, no han podido completar el trámite y la colonia se mantiene sin servicios.

Asimismo, comentó que el proceso se ha entorpecido por la intervención de un habitante del mismo sector que busca obtener beneficios económicos a través de gestiones paralelas. El señalado habría convocado a reuniones para exigir pagos de hasta 40 mil pesos a cambio de cartas de liberación de predios, aprovechando que algunos habitantes todavía mantienen adeudos con los antiguos propietarios de las tierras. “Él lo que les decía es que ya regularizaron y quiere cobrarles una cantidad aproximada de 40 mil pesos por cada carta liberada, cosa que no es posible porque él no es albacea”, afirmó la entrevistada. Además de los conflictos internos, la colonia San Juan carece de servicios básicos como pavimento y drenaje, situación que se ha agravado tras las lluvias del año pasado, que dañaron la única vía de acceso al sector. Los habitantes señalaron que las precipitaciones lavaron las piedras que sostienen el tránsito en la calle principal, dejándola en condiciones críticas que impiden incluso el ingreso de servicios de transporte privado como taxis. “No podemos hacer reparaciones porque, al final, si nosotros decidimos echar concreto para tener una calle lo más normal posible, podríamos ser multados porque eso le corresponde al municipio”, expuso la vecina del sector. HABITANTES COMPRARON DE BUENA FE En la colonia habitan aproximadamente 50 familias, lo que representa una población estimada de 150 personas, entre las que se contabilizan al menos 80 menores de edad.

Los vecinos informaron que, aunque cuentan con tomas domiciliarias, los problemas técnicos en las bombas de Aguas de Saltillo los obligan a depender nuevamente del servicio de pipas.

“No podemos escriturar porque los dueños nunca gestionaron como lotificación ahí. Como ellos no pagaron ningún tipo de impuesto, nosotros estamos en la misma situación, pero a nosotros nos vendieron de buena fe”, señaló. La habitante del sector recalcó que cuentan con recibos, cartas liberadas y contratos de compraventa que avalan la adquisición legal de sus terrenos, rechazando los señalamientos que en ocasiones los califican como posesionarios ilegales. Esta semana, la Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo confirmó que, desde 2014, la colonia San Juan es una excepción al Área Natural Protegida de la Sierra de Zapalinamé. Su titular, la arquitecta Nayeli Castro Gutiérrez, explicó que la orografía del terreno ha complicado el abastecimiento de agua, por lo que se tendría que instalar un pozo en lo alto del terreno que favorezca la caída del vital líquido.

Asimismo, tanto la dirección como la vecina entrevistada coincidieron en que, en semanas recientes, la dependencia acudió con drones y tecnología para agilizar los trámites. Además, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se evaluarán los casos de los vecinos para que puedan contar con sus escrituraciones y servicios.

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