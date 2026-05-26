Refuerzan vigilancia coordinada para preservar la tranquilidad en Ramos Arizpe

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    Refuerzan vigilancia coordinada para preservar la tranquilidad en Ramos Arizpe
    Corporaciones municipales, estatales y federales mantienen acciones coordinadas de vigilancia en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Recorridos preventivos, atención inmediata y colaboración regional fortalecen la capacidad de respuesta institucional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia basada en la coordinación interinstitucional y la presencia permanente en territorio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones de vigilancia y atención ciudadana en conjunto con corporaciones estatales y federales para contribuir al orden y la tranquilidad en todos los sectores del municipio.

A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se desarrollan operativos preventivos en áreas de alta afluencia, incluyendo corredores comerciales, zonas bancarias y espacios de convivencia nocturna, además de dispositivos especiales durante eventos masivos y celebraciones que concentran a un gran número de asistentes.

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Como parte de estos esfuerzos, también se fortalece la colaboración con corporaciones de seguridad de los municipios de la Región Sureste de Coahuila, particularmente en áreas limítrofes con Saltillo, donde se realizan patrullajes conjuntos y se mantiene comunicación constante para atender reportes y situaciones que requieren una respuesta coordinada.

Las acciones se extienden a colonias, ejidos y principales vialidades de Ramos Arizpe, donde elementos de los distintos órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a reportes ciudadanos y atender oportunamente cualquier incidencia detectada.

Asimismo, se llevan a cabo labores permanentes de supervisión en puntos considerados estratégicos, con el objetivo de reforzar la presencia institucional, inhibir conductas de riesgo y mantener capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

Estas tareas forman parte de los esquemas operativos que de manera continua implementan las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, consolidando una estrategia regional enfocada en la prevención, la proximidad social y la atención oportuna a la ciudadanía.

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