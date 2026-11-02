Registra Comisaría de Saltillo 14 detenidos en operativo antialcohol durante Halloween

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Registra Comisaría de Saltillo 14 detenidos en operativo antialcohol durante Halloween
    Los operativos de vigilancia permitieron mantener el orden durante las celebraciones de Halloween en Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Sin reportes de violencia infantil durante Halloween en Saltillo; operativo antialcohol dejó 14 detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol

Durante los operativos de vigilancia implementados la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó una jornada sin incidencias graves.

De acuerdo con el informe de la corporación municipal, las unidades especializadas como la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y el programa Infancias Seguras no atendieron reportes ni llamadas por situaciones que pusieran en peligro la integridad de niños o adolescentes.

Saltillo: forman catrina monumental con casi 3 mil piezas de pan de muerto

La falta de registros por omisión de cuidados o violencia infantil reflejó el desarrollo ordenado de las actividades familiares y festivas registradas en los distintos sectores de la ciudad durante la Noche de Brujas.

En materia de prevención vial, las autoridades informaron que la aplicación de los filtros itinerantes del operativo antialcohol arrojó un saldo de 14 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los automovilistas asegurados en los puntos de revisión fueron remitidos a las instancias correspondientes para la aplicación de las sanciones administrativas aplicables y con ello prevenir accidentes viales durante las celebraciones.

Las autoridades municipales destacaron que la presencia preventiva y la coordinación entre las distintas áreas operativas permitieron mantener el orden público y proteger la seguridad de la ciudadanía en la jornada nocturna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las Catrinas de hoy

Las Catrinas de hoy
Violencia escolar, un fenómeno en aumento

Violencia escolar, un fenómeno en aumento
true

Las fiestas colectivas: el sabor de México frente al racismo

La programación incluyó presentaciones artísticas y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas.

Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe
Las corporaciones de seguridad mantendrán presencia en los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel.

En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos
Los Guerreros celebraron su séptima victoria del torneo, resultado que los colocó en el octavo puesto de la tabla general.

¡Con autogol! Santos derrota a Necaxa y se acerca a la Liguilla de la Liga MX
Esta nueva tragedia férrea en España ha dejado un saldo preliminar de 69 víctimas mortales.

Confirman muerte de mexicano por trenazo en España
La policía acude al sitio donde cayó un avión el domingo 1 de noviembre de 2026, en el condado de Palm Beach, Florida.

Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida