Registra Comisaría de Saltillo 14 detenidos en operativo antialcohol durante Halloween

De acuerdo con el informe de la corporación municipal, las unidades especializadas como la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y el programa Infancias Seguras no atendieron reportes ni llamadas por situaciones que pusieran en peligro la integridad de niños o adolescentes.

Durante los operativos de vigilancia implementados la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó una jornada sin incidencias graves.

La falta de registros por omisión de cuidados o violencia infantil reflejó el desarrollo ordenado de las actividades familiares y festivas registradas en los distintos sectores de la ciudad durante la Noche de Brujas.

En materia de prevención vial, las autoridades informaron que la aplicación de los filtros itinerantes del operativo antialcohol arrojó un saldo de 14 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los automovilistas asegurados en los puntos de revisión fueron remitidos a las instancias correspondientes para la aplicación de las sanciones administrativas aplicables y con ello prevenir accidentes viales durante las celebraciones.

Las autoridades municipales destacaron que la presencia preventiva y la coordinación entre las distintas áreas operativas permitieron mantener el orden público y proteger la seguridad de la ciudadanía en la jornada nocturna.