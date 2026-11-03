Registra Policía de Ramos Arizpe 590 detenciones durante octubre

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de seguridad y prevención del delito, la Policía Municipal de Ramos Arizpe registró 590 detenciones por faltas administrativas durante octubre, informó el Gobierno municipal. A través de la Dirección de Seguridad Pública, el Ayuntamiento mantiene operativos de vigilancia en coordinación con corporaciones estatales y federales, con presencia en colonias, sectores industriales, carreteras y comunidades rurales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como con las autoridades federales, para fortalecer las estrategias de seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias ramosarizpenses.

En estas acciones participan elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General del Estado, además de corporaciones de los municipios de la región Sureste de Coahuila. Los operativos contemplan recorridos preventivos en colonias y parques industriales, vigilancia en carreteras, instalación de filtros de seguridad en puntos estratégicos y acciones para prevenir el robo de mercancías transportadas por ferrocarril.

Asimismo, la corporación cuenta con el respaldo del Centro de Control y Comando (C2), desde donde se fortalecen las labores de vigilancia y monitoreo, además de facilitar la coordinación entre las distintas autoridades ante situaciones que requieren atención policial. El Gobierno municipal reiteró que la seguridad se mantiene como una de sus principales prioridades, por lo que continuará el trabajo conjunto entre las diferentes corporaciones, mediante la presencia policial, la prevención del delito y la atención cercana a la ciudadanía.