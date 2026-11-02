Promueven el autoempleo con cursos de belleza, repostería y confección en Ramos Arizpe

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    Promueven el autoempleo con cursos de belleza, repostería y confección en Ramos Arizpe
    Las capacitaciones están dirigidas principalmente a mujeres interesadas en adquirir conocimientos para el autoempleo y el emprendimiento. CORTESÍA

El programa contempla 56 cursos y talleres coordinados por el DIF Municipal y el ICATEC

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe han impulsado la capacitación de más de mil personas mediante 56 cursos y talleres productivos, impartidos en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

A través del Centro de Creatividad y Emprendimiento del DIF Ramos Arizpe, se ofrecen actividades dirigidas principalmente a mujeres, con el propósito de proporcionarles conocimientos y habilidades que puedan utilizar para iniciar negocios o incorporarse a una actividad productiva.

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Entre los cursos disponibles se encuentran confección de prendas de vestir, elaboración de cortinas, uniformes y colchas, pastelería, repostería, panadería, belleza, decoración, corte de cabello y computación.

Las capacitaciones se desarrollan en las instalaciones del DIF Municipal, el área de Adultos Mayores, la Unidad Básica de Rehabilitación y los centros comunitarios de Paraje de los Pinos y Mirador.

Como parte de estas actividades, recientemente 500 mujeres recibieron sus constancias de capacitación durante una ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez, en la que se reconoció la conclusión de sus respectivos cursos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los conocimientos adquiridos buscan facilitar el autoempleo y la generación de ingresos para las familias. También mencionó que algunas participantes han establecido negocios propios, como estéticas, después de tomar los talleres.

“Lo importante es que lo que aprendan aquí les sirva para emprender, para tener su propio negocio y generar ingresos para sus familias. Ya tenemos ejemplos de mujeres que comenzaron con estos talleres y hoy cuentan con sus propias estéticas. Queremos que cada vez sean más las personas que tengan esa oportunidad”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, indicó que estos programas permiten a las participantes desarrollar habilidades, acceder a opciones de capacitación y contar con herramientas para buscar su independencia económica.

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En tanto, el director general del ICATEC, Marco Cantú Vega, explicó que los conocimientos adquiridos en talleres como belleza y maquillaje pueden utilizarse para iniciar un emprendimiento.

Añadió que las constancias entregadas cuentan con respaldo oficial y acreditan la preparación de las personas que concluyen satisfactoriamente los cursos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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