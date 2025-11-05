¡Brindemos juntos! Promueven en Monterrey, Nuevo León, CoahVino Fest 2025

Coahuila
/ 5 noviembre 2025
    La rueda de prensa para promocionar el evento de los productores de vino en la región de Coahuila se celebró este miércoles, en Monterrey. FOTO: ARACELY CHANTAKA
    La rueda de prensa para promocionar el evento de los productores de vino en la región de Coahuila se celebró este miércoles, en Monterrey. FOTO: ARACELY CHANTAKA
    La rueda de prensa para promocionar el evento de los productores de vino en la región de Coahuila se celebró este miércoles, en Monterrey. FOTO: ARACELY CHANTAKA

El presidente de la Asociación de Productores de Vino en Coahuila resaltó que se tendrán a disposición mil 500 entradas y en años pasados se han quedado personas sin sus accesos ante la gran demanda

Monterrey, Nuevo León.- Con la participación de más de 30 casas vitivinícolas y más de 20 restaurantes, el próximo 27 de noviembre en las instalaciones del Museo del Desierto se celebrará el CoahVino Fest, el cual se estima dejará a Coahuila una derrama económica de 5 millones de pesos.

Este miércoles, en Monterrey se realizó una rueda de prensa para promover el evento que este 2025 arriba a su tercera edición en Saltillo.

“El evento de CoahVino es el 27 de noviembre, es un jueves, en el Museo del Desierto. Se van a presentar alrededor de 30 productores de vino del estado de Coahuila y hasta la fecha tenemos alrededor de 27 restaurantes”, detalló Jesús María Ramón Aguirre, presidente de la Asociación de Productores de Vino de Coahuila.

Indicó que se darán degustaciones de unas 130 etiquetas, en un horario de las 20:00 a las 23:00 horas.

“También se pueden comprar su botella de vino, van a poder degustar gratis”, indicó.

En preventa el costo de los boletos es de mil 500 pesos; en taquilla tendrá un precio de 2 mil pesos y el aforo que se espera es de mil 500 personas.

“Es un evento en donde hay música en vivo, exposición de arte, esculturas, pueden degustar todos los vinos de Coahuila, probar los diferentes restaurantes, es un ambiente muy familiar, mencionó.

El presidente de la Asociación de Productores de Vino en Coahuila resaltó que se tendrán a disposición mil 500 entradas y en años pasados se han quedado personas sin sus accesos ante la gran demanda.

Se estima que el CoahVino Fest dejará una derrama de 5 millones de pesos.

En el evento también estuvieron presentes: Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del estado de Coahuila; Elisa María Siller García, en representación de Maricarmen Martínez, titular de la Secretaría de Turismo; la directora de Tursimo municipal de Saltillo, Lidia María González Rodríguez, y el director de Turismo de Monterrey, Arturo Cantú González, entre otros.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

