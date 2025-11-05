¡Brindemos juntos! Promueven en Monterrey, Nuevo León, CoahVino Fest 2025

Monterrey, Nuevo León.- Con la participación de más de 30 casas vitivinícolas y más de 20 restaurantes, el próximo 27 de noviembre en las instalaciones del Museo del Desierto se celebrará el CoahVino Fest, el cual se estima dejará a Coahuila una derrama económica de 5 millones de pesos.

Este miércoles, en Monterrey se realizó una rueda de prensa para promover el evento que este 2025 arriba a su tercera edición en Saltillo.

“El evento de CoahVino es el 27 de noviembre, es un jueves, en el Museo del Desierto. Se van a presentar alrededor de 30 productores de vino del estado de Coahuila y hasta la fecha tenemos alrededor de 27 restaurantes”, detalló Jesús María Ramón Aguirre, presidente de la Asociación de Productores de Vino de Coahuila.

Indicó que se darán degustaciones de unas 130 etiquetas, en un horario de las 20:00 a las 23:00 horas.

“También se pueden comprar su botella de vino, van a poder degustar gratis”, indicó.

En preventa el costo de los boletos es de mil 500 pesos; en taquilla tendrá un precio de 2 mil pesos y el aforo que se espera es de mil 500 personas.