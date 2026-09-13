Registran Saltillo y Ramos Arizpe 12 casos de gusano barrenador en perros

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    Registran Saltillo y Ramos Arizpe 12 casos de gusano barrenador en perros
    Autoridades llaman a extremar cuidados y vigilar heridas en animales para evitar la propagación. IA

Senasica reporta 38 casos activos de gusano barrenador en Coahuila, con Saltillo como el municipio de la región con más registros

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), emitió un reporte sobre la presencia de 38 casos activos de gusano barrenador en Coahuila. La notificación epidemiológica advierte que una parte significativa de los contagios detectados en la entidad se concentra en animales de compañía, aunque no se indica si se trata de lomitos sin dueño.

El desglose oficial por municipios revela que la distribución de la plaga en la zona metropolitana se concentra en Saltillo, donde se contabilizan doce casos activos de gusano barrenador, de los cuales diez corresponden a perros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegan-pipas-gratis-a-colonias-de-saltillo-afectadas-por-falta-de-agua-HA23455992

En Ramos Arizpe se registran tres casos activos, confirmándose que dos de ellos afectan a perros.

Mientras que en el vecino municipio de Arteaga se reporta un caso activo de gusano barrenador, sin presencia detectada en caninos hasta el momento.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, las autoridades sanitarias contabilizan un total de 769 casos activos de gusano barrenador en perros.

Ante este escenario, se reitera a la población y a los dueños de mascotas la importancia de extremar cuidados, mantener una vigilancia constante sobre las heridas en los animales y acudir de inmediato con las autoridades veterinarias correspondientes para evitar la propagación de la plaga.

Es importante señalar que el gusano barrenador afecta a todo ser vivo; por ello, se pide evitar el contacto directo, ya que los humanos también son susceptibles al contagio.

El gusano barrenador es un animal que se propaga a través de huevecillos transportados por un mosco que puede volar hasta 20 kilómetros.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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