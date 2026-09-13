Registran Saltillo y Ramos Arizpe 12 casos de gusano barrenador en perros

El desglose oficial por municipios revela que la distribución de la plaga en la zona metropolitana se concentra en Saltillo, donde se contabilizan doce casos activos de gusano barrenador, de los cuales diez corresponden a perros.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), emitió un reporte sobre la presencia de 38 casos activos de gusano barrenador en Coahuila. La notificación epidemiológica advierte que una parte significativa de los contagios detectados en la entidad se concentra en animales de compañía, aunque no se indica si se trata de lomitos sin dueño.

En Ramos Arizpe se registran tres casos activos, confirmándose que dos de ellos afectan a perros.

Mientras que en el vecino municipio de Arteaga se reporta un caso activo de gusano barrenador, sin presencia detectada en caninos hasta el momento.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, las autoridades sanitarias contabilizan un total de 769 casos activos de gusano barrenador en perros.

Ante este escenario, se reitera a la población y a los dueños de mascotas la importancia de extremar cuidados, mantener una vigilancia constante sobre las heridas en los animales y acudir de inmediato con las autoridades veterinarias correspondientes para evitar la propagación de la plaga.

Es importante señalar que el gusano barrenador afecta a todo ser vivo; por ello, se pide evitar el contacto directo, ya que los humanos también son susceptibles al contagio.

El gusano barrenador es un animal que se propaga a través de huevecillos transportados por un mosco que puede volar hasta 20 kilómetros.