Rehabilitan plazas públicas en Haciendas III y Analco I en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rehabilitan plazas públicas en Haciendas III y Analco I en Ramos Arizpe
    Las obras buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar. CORTESÍA

Las intervenciones incluyen nuevos juegos infantiles, luminarias, mobiliario urbano y mejoras en áreas deportivas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de rehabilitación en espacios públicos de las colonias Haciendas III y Analco I, con intervenciones que incluyen mejoras en banquetas, andadores, áreas de juegos infantiles y canchas deportivas.

Las obras se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones de mejoramiento urbano y recuperación de espacios destinados a la convivencia y recreación de las familias.

Anuncia Tomás Gutiérrez inversión de 300 mdp para obras y remodelación de 50 plazas en Ramos Arizpe

En la plaza Santo Domingo, ubicada en Haciendas III, los trabajos contemplan la rehabilitación de cerca de 700 metros cuadrados de banquetas y andadores, además de la colocación de pasto sintético, instalación de juegos infantiles, bancas, botes de basura y luminarias.

El proyecto también incluye labores de pintura y mejoramiento de la cancha deportiva, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas de quienes acuden al lugar.

$!En la plaza Armillita, de Analco I, se instalarán pasto sintético, mobiliario urbano, una palapa y nuevas luminarias.
En la plaza Armillita, de Analco I, se instalarán pasto sintético, mobiliario urbano, una palapa y nuevas luminarias. CORTESÍA

INCORPORAN MOBILIARIO Y ÁREAS RECREATIVAS

En la plaza Armillita, localizada en la colonia Analco I, se prevé la colocación de más de 460 metros cuadrados de pasto sintético, una estación de juegos infantiles, cuatro bancas, cuatro botes de basura, una palapa y seis luminarias.

A estas acciones se suman trabajos complementarios para mejorar las condiciones generales del espacio y facilitar su uso por parte de niñas, niños, jóvenes y adultos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de plazas públicas forma parte de una estrategia permanente para mejorar el entorno de las colonias y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Con estas intervenciones, la administración municipal continúa con los trabajos de mejoramiento urbano en distintos sectores de Ramos Arizpe, mediante la rehabilitación de áreas destinadas al deporte, el esparcimiento y la convivencia comunitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rehabilitación
Plazas Públicas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ausente

Ausente
NosotrAs: Dos visiones que deben converger contra el feminicidio

NosotrAs: Dos visiones que deben converger contra el feminicidio

true

POLITICÓN: Coahuila destaca por sus fortalezas económicas, pero hay un foco rojo por atender
El alcalde Javier Díaz encabezó la presentación de los resultados del INEGI acompañado por elementos de las corporaciones de seguridad.

Saltillo repite como la capital más segura de México, según INEGI
La UAdeC ofrecerá cursos gratuitos de ajedrez y Excel para personas de 14 años en adelante, en el Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”.

Ofrece UAdeC cursos gratuitos de ajedrez y Excel en Saltillo
El catrín de La Goleta: historias de terror y leyendas de Saltillo

El catrín de La Goleta: historias de terror y leyendas de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
Las Valkirias de Saltillo, encabezadas por Alondra Pérez, buscarán conquistar el campeonato de la LIFFEN 2026 ante Vipers, en la Ciudad de México.

Valkirias de Saltillo va por la revancha ante Vipers en la Final de LIFFEN 2026