Rehabilitan plazas públicas en Haciendas III y Analco I en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de rehabilitación en espacios públicos de las colonias Haciendas III y Analco I, con intervenciones que incluyen mejoras en banquetas, andadores, áreas de juegos infantiles y canchas deportivas. Las obras se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones de mejoramiento urbano y recuperación de espacios destinados a la convivencia y recreación de las familias.

En la plaza Santo Domingo, ubicada en Haciendas III, los trabajos contemplan la rehabilitación de cerca de 700 metros cuadrados de banquetas y andadores, además de la colocación de pasto sintético, instalación de juegos infantiles, bancas, botes de basura y luminarias. El proyecto también incluye labores de pintura y mejoramiento de la cancha deportiva, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas de quienes acuden al lugar.

INCORPORAN MOBILIARIO Y ÁREAS RECREATIVAS En la plaza Armillita, localizada en la colonia Analco I, se prevé la colocación de más de 460 metros cuadrados de pasto sintético, una estación de juegos infantiles, cuatro bancas, cuatro botes de basura, una palapa y seis luminarias. A estas acciones se suman trabajos complementarios para mejorar las condiciones generales del espacio y facilitar su uso por parte de niñas, niños, jóvenes y adultos. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de plazas públicas forma parte de una estrategia permanente para mejorar el entorno de las colonias y fortalecer la convivencia entre vecinos. Con estas intervenciones, la administración municipal continúa con los trabajos de mejoramiento urbano en distintos sectores de Ramos Arizpe, mediante la rehabilitación de áreas destinadas al deporte, el esparcimiento y la convivencia comunitaria.