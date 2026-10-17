Pide Tomás Gutiérrez preparar a jóvenes para liderar la industria de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el esfuerzo de los nuevos profesionistas de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y señaló que el reto del municipio es lograr que las nuevas generaciones no solo se incorporen a la industria, sino que también asuman puestos de liderazgo, impulsen la innovación y desarrollen sus propias empresas. Durante las ceremonias de graduación realizadas esta semana, el Presidente Municipal acompañó al rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, en el reconocimiento a los egresados y destacó la importancia de la institución en la formación de talento especializado para responder a las necesidades productivas de la región.

Gutiérrez Merino sostuvo que la preparación académica y la relación entre universidades y empresas representan una ventaja para Ramos Arizpe, cuya actividad industrial demanda profesionistas con conocimientos técnicos y habilidades acordes con la transformación del mercado laboral. “Durante muchos años trabajamos para que las grandes empresas llegaran a nuestra ciudad. Hoy tenemos un reto todavía más importante: lograr que nuestros jóvenes estén preparados para dirigirlas, innovar en ellas y, por qué no, crear las empresas del futuro. El verdadero éxito de Ramos Arizpe no se mide solamente por las inversiones que recibe, sino por las oportunidades que somos capaces de generar para nuestra gente”, expresó.

VINCULACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD E INDUSTRIA La Universidad Tecnológica de Coahuila mantiene un modelo educativo que combina formación teórica, práctica y vinculación empresarial, con una oferta académica relacionada con ingeniería, tecnología, procesos industriales, innovación y administración. Estas áreas son relevantes para una región en la que las empresas incorporan nuevas tecnologías de automatización, herramientas digitales y procesos avanzados de manufactura, lo que incrementa la demanda de personal calificado. Ante este panorama, el Alcalde destacó que el desarrollo económico debe acompañarse de oportunidades para que los jóvenes puedan trabajar, crecer profesionalmente y aplicar sus conocimientos en el municipio. “La industria puede tener la mejor tecnología del mundo, pero ninguna máquina sustituye la capacidad de una persona para imaginar, crear y transformar su realidad. Ustedes no solamente reciben un título; reciben la responsabilidad y la oportunidad de construir una nueva etapa para Ramos Arizpe. Queremos que aquí encuentren empleo, que aquí desarrollen su talento y que aquí puedan cumplir sus sueños”, manifestó.

EDUCACIÓN, PARTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL Gutiérrez Merino señaló que la estrategia de crecimiento de Ramos Arizpe contempla la educación, la seguridad, la infraestructura y la competitividad como factores para ampliar las oportunidades de las familias. En ese contexto, destacó que la formación de nuevos profesionistas es fundamental para que el crecimiento industrial se traduzca en mejores perspectivas laborales y en la posibilidad de que las nuevas generaciones participen en la innovación y el desarrollo de las empresas. La graduación de los estudiantes de la UTC representa una nueva etapa profesional para los egresados y refuerza el papel de las instituciones educativas en la preparación del capital humano que requiere la economía regional.

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