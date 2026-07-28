Rehabilitan red de drenaje sanitario en cruce de bulevares Jaime Benavides y Del Valle, en Ramos Arizpe

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    Rehabilitan red de drenaje sanitario en cruce de bulevares Jaime Benavides y Del Valle, en Ramos Arizpe
    EMAS también ha rehabilitado redes sanitarias en Sindicalismo y avenida del Trabajo, calle Artículo 123 y el colector de la zona centro. CORTESÍA

La intervención se originó tras detectar un colapso en la línea sanitaria que requería atención especializada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura sanitaria, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), lleva a cabo la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el cruce de los bulevares Jaime Benavides Pompa y Del Valle.

Los trabajos, instruidos por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado y prevenir afectaciones a las familias de la zona.

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La intervención se puso en marcha luego de detectar un colapso en la línea sanitaria. Para atender la problemática, personal especializado delimitó el área, realizó el corte del pavimento y efectuó excavaciones para localizar el tramo dañado, retirar el material afectado y sustituir la tubería deteriorada.

Las labores contemplan también la inspección del pozo de visita, el desazolve de la línea y el retiro de material contaminado, además de la reposición de la infraestructura hidráulica. Una vez concluidos estos trabajos, se llevará a cabo la compactación del terreno y la reposición del pavimento, con el propósito de restituir completamente la vialidad.

$!Las labores contemplan retirar el tramo deteriorado y sustituir la tubería dañada para restablecer el funcionamiento del sistema.
Las labores contemplan retirar el tramo deteriorado y sustituir la tubería dañada para restablecer el funcionamiento del sistema. CORTESÍA

El gerente de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender oportunamente los reportes ciudadanos y prevenir afectaciones mayores en la red de drenaje sanitario, principalmente en sectores donde las tuberías han concluido su vida útil.

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La intervención se suma a otros trabajos recientes realizados por la empresa municipal en distintos puntos de Ramos Arizpe, entre ellos la rehabilitación de la red sanitaria en el cruce de las calles Sindicalismo y avenida del Trabajo, donde se sustituyó una línea colapsada que generaba afectaciones a viviendas.

Asimismo, EMAS realizó la reposición de infraestructura sanitaria en la calle Artículo 123 y trabajos de rehabilitación en el colector ubicado en la zona centro, acciones que han contribuido a mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado y fortalecer los servicios públicos en beneficio de las familias del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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