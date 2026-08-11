Reitera Manolo Jiménez ‘cero tolerancia’ al crimen y resalta efectividad del 100% en delitos de alto impacto

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó la postura de cero tolerancia contra la delincuencia en la entidad, tras un operativo desplegado en Torreón que derivó en la detención de 18 personas armadas en el estacionamiento de un centro comercial. La intervención policial en la sucursal de Costco en Torreón se originó a partir de llamadas de alerta ciudadana al sistema 911, movilizando a corporaciones municipales, estatales y federales ante la presencia de un grupo numeroso con armamento y reportes de conductas intimidatorias.

“Es un mensaje de que en Coahuila hay cero tolerancia a los temas que den miedo a la población. A final de cuentas se toma cartas en el asunto y no se da margen a este tipo de acciones”, enfatizó el mandatario estatal al abordar los hechos registrados en La Laguna. Contextualizando las acciones de blindaje, en el operativo fue asegurado un empresario junto a sus escoltas y otros implicados, iniciándose indagatorias por la Fiscalía General del Estado en torno a la portación de armas, presuntas amenazas, cohecho y violencia contra las fuerzas de seguridad .“En Coahuila trabajamos permanentemente para tener un clima de paz, de tranquilidad y de armonía. Este tipo de incursiones o presencias aquí no son ni bien vistas ni bien recibidas; fue una acción contundente que abona al orden”, sostuvo Jiménez Salinas. El mandatario resaltó la alta efectividad operativa del modelo de mando coordinado entre municipios, el Estado, el Ejército Mexicano y la Marina, señalando que la respuesta inmediata de las autoridades permite esclarecer la totalidad de los eventos delictivos de mayor relevancia.

“No solamente Coahuila es el estado más seguro del país, sino también somos el más efectivo, porque del 100% de los delitos de alto impacto que tenemos o hemos tenido, están resueltos el 100%”, aseveró el Gobernador. Como parte de la estrategia para consolidar la tranquilidad ciudadana, Jiménez Salinas confirmó la próxima construcción de entre tres y cuatro nuevos cuarteles destinados a la Policía Estatal y la Marina Armada de México, los cuales ya cuentan con asignación presupuestal para su arranque.