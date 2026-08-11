Reitera Manolo Jiménez ‘cero tolerancia’ al crimen y resalta efectividad del 100% en delitos de alto impacto

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reitera Manolo Jiménez ‘cero tolerancia’ al crimen y resalta efectividad del 100% en delitos de alto impacto
    Coahuila proyecta nuevos cuarteles para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en la entidad, dijo el Gobernador Manolo Jiménez. OMAR SAUCEDO

El Estado contempla construir entre tres y cuatro instalaciones para fortalecer la presencia de Policía Estatal y Marina en Coahuila

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó la postura de cero tolerancia contra la delincuencia en la entidad, tras un operativo desplegado en Torreón que derivó en la detención de 18 personas armadas en el estacionamiento de un centro comercial.

La intervención policial en la sucursal de Costco en Torreón se originó a partir de llamadas de alerta ciudadana al sistema 911, movilizando a corporaciones municipales, estatales y federales ante la presencia de un grupo numeroso con armamento y reportes de conductas intimidatorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-buho-presunto-coordinador-en-homicidio-de-periodista-roxana-guzman-en-veracruz-KB22762778

“Es un mensaje de que en Coahuila hay cero tolerancia a los temas que den miedo a la población. A final de cuentas se toma cartas en el asunto y no se da margen a este tipo de acciones”, enfatizó el mandatario estatal al abordar los hechos registrados en La Laguna.

Contextualizando las acciones de blindaje, en el operativo fue asegurado un empresario junto a sus escoltas y otros implicados, iniciándose indagatorias por la Fiscalía General del Estado en torno a la portación de armas, presuntas amenazas, cohecho y violencia contra las fuerzas de seguridad

.“En Coahuila trabajamos permanentemente para tener un clima de paz, de tranquilidad y de armonía. Este tipo de incursiones o presencias aquí no son ni bien vistas ni bien recibidas; fue una acción contundente que abona al orden”, sostuvo Jiménez Salinas.

El mandatario resaltó la alta efectividad operativa del modelo de mando coordinado entre municipios, el Estado, el Ejército Mexicano y la Marina, señalando que la respuesta inmediata de las autoridades permite esclarecer la totalidad de los eventos delictivos de mayor relevancia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-intensa-a-mexico-con-72-horas-de-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-GC22753731

“No solamente Coahuila es el estado más seguro del país, sino también somos el más efectivo, porque del 100% de los delitos de alto impacto que tenemos o hemos tenido, están resueltos el 100%”, aseveró el Gobernador.

Como parte de la estrategia para consolidar la tranquilidad ciudadana, Jiménez Salinas confirmó la próxima construcción de entre tres y cuatro nuevos cuarteles destinados a la Policía Estatal y la Marina Armada de México, los cuales ya cuentan con asignación presupuestal para su arranque.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Seguridad

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La lágrima que duele

La lágrima que duele
true

Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez.

Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
El programa busca utilizar el fútbol para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes.

Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila
El mexicano Andrés Muñoz fue incluido entre los 50 mejores jugadores de los Seattle Mariners de todos los tiempos.

Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle
El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados.

Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total
Camión de catering estacionado junto al Air Force One antes de la partida de Trump del aeropuerto internacional de Ankara, en Turquía, en julio de 2026.

Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní