Renuevan Unidad Básica de Rehabilitación en Ramos Arizpe

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    Renuevan Unidad Básica de Rehabilitación en Ramos Arizpe
    Corporativo Oxxo donó 23 sillas de ruedas, además de pintura y materiales para mejorar las instalaciones del DIF Municipal. CORTESÍA

Las mejoras incluyen una nueva sala de terapias, equipo especializado y la donación de 23 sillas de ruedas; reportan más de 45 mil atenciones desde 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF de Ramos Arizpe renovó las instalaciones de su Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), con adecuaciones en consultorios, servicios sanitarios e instalaciones, además de una nueva sala de terapias y equipo especializado para ampliar la atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren rehabilitación física.

La inauguración se realizó este jueves en las instalaciones del DIF Municipal, con la participación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del organismo, Teresita Escalante Contreras, y la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres, quien acudió en representación de la presidenta honoraria estatal, Liliana Salinas Valdés.

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Durante el evento también se formalizó la entrega de apoyos de Corporativo Oxxo, como parte de la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades municipales para fortalecer los servicios de asistencia social.

Gutiérrez Merino señaló que la rehabilitación de los espacios busca ofrecer mejores condiciones a las personas que necesitan tratamientos constantes para recuperar o desarrollar sus capacidades físicas.

“Queremos que las personas que necesitan una terapia encuentren aquí un espacio digno, con el equipo necesario y personal preparado para atenderlas. Sabemos lo importante que es para una familia recibir este apoyo y por eso seguimos trabajando para mejorar los servicios y llegar a más personas”, expresó.

Entre los trabajos realizados se encuentran la rehabilitación de consultorios, baños e instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la habilitación de una nueva sala de terapias, recepción y área de espera.

$!Autoridades municipales y estatales inauguraron la renovación de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Ramos Arizpe.
Autoridades municipales y estatales inauguraron la renovación de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Ramos Arizpe. CORTESÍA

También se incorporaron equipos de electroestimulación, camillas, bicicletas de ejercicio, pesas, ligas terapéuticas y otros materiales para ampliar las alternativas de tratamiento disponibles para los pacientes.

DONAN 23 SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES

Teresita Escalante Contreras destacó que las adecuaciones responden a la necesidad de contar con espacios más cómodos, accesibles y funcionales para los pacientes, sus familias y el personal especializado.

Como parte de la jornada, Corporativo Oxxo donó 23 sillas de ruedas, además de pintura y materiales destinados al mejoramiento de las instalaciones.

En el evento participaron representantes de la empresa, entre ellos José Benjamín Rodríguez García, Cristal Itzel Sabais Rivera y Jesús Alejandro García Yáñez.

Durante la ceremonia también se presentaron testimonios de familias beneficiarias, quienes compartieron los avances obtenidos mediante las terapias y el acompañamiento que reciben en la unidad.

$!La Unidad Básica de Rehabilitación reportó más de 45 mil atenciones y servicios entre enero de 2025 y octubre de 2026.
La Unidad Básica de Rehabilitación reportó más de 45 mil atenciones y servicios entre enero de 2025 y octubre de 2026. CORTESÍA

REPORTAN MÁS DE 45 MIL ATENCIONES DESDE 2025

De enero de 2025 a octubre de 2026, la Unidad Básica de Rehabilitación ha brindado más de 45 mil atenciones y servicios a habitantes de la zona urbana y de comunidades rurales de Ramos Arizpe.

Los servicios incluyen rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicopedagogía, estimulación temprana y atención a personas con discapacidad visual.

En el mismo periodo, el DIF Municipal ha beneficiado a 270 personas mediante la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, además de facilitar equipos de apoyo a familias que los requieren.

Con la renovación de las instalaciones y la incorporación de equipo, el organismo busca ampliar las opciones de atención y mejorar las condiciones en las que se brindan los tratamientos de rehabilitación.

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