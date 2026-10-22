Renuevan Unidad Básica de Rehabilitación en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF de Ramos Arizpe renovó las instalaciones de su Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), con adecuaciones en consultorios, servicios sanitarios e instalaciones, además de una nueva sala de terapias y equipo especializado para ampliar la atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren rehabilitación física. La inauguración se realizó este jueves en las instalaciones del DIF Municipal, con la participación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del organismo, Teresita Escalante Contreras, y la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres, quien acudió en representación de la presidenta honoraria estatal, Liliana Salinas Valdés.

Durante el evento también se formalizó la entrega de apoyos de Corporativo Oxxo, como parte de la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades municipales para fortalecer los servicios de asistencia social. Gutiérrez Merino señaló que la rehabilitación de los espacios busca ofrecer mejores condiciones a las personas que necesitan tratamientos constantes para recuperar o desarrollar sus capacidades físicas. “Queremos que las personas que necesitan una terapia encuentren aquí un espacio digno, con el equipo necesario y personal preparado para atenderlas. Sabemos lo importante que es para una familia recibir este apoyo y por eso seguimos trabajando para mejorar los servicios y llegar a más personas”, expresó. Entre los trabajos realizados se encuentran la rehabilitación de consultorios, baños e instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la habilitación de una nueva sala de terapias, recepción y área de espera.

También se incorporaron equipos de electroestimulación, camillas, bicicletas de ejercicio, pesas, ligas terapéuticas y otros materiales para ampliar las alternativas de tratamiento disponibles para los pacientes. DONAN 23 SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES Teresita Escalante Contreras destacó que las adecuaciones responden a la necesidad de contar con espacios más cómodos, accesibles y funcionales para los pacientes, sus familias y el personal especializado. Como parte de la jornada, Corporativo Oxxo donó 23 sillas de ruedas, además de pintura y materiales destinados al mejoramiento de las instalaciones. En el evento participaron representantes de la empresa, entre ellos José Benjamín Rodríguez García, Cristal Itzel Sabais Rivera y Jesús Alejandro García Yáñez. Durante la ceremonia también se presentaron testimonios de familias beneficiarias, quienes compartieron los avances obtenidos mediante las terapias y el acompañamiento que reciben en la unidad.

REPORTAN MÁS DE 45 MIL ATENCIONES DESDE 2025 De enero de 2025 a octubre de 2026, la Unidad Básica de Rehabilitación ha brindado más de 45 mil atenciones y servicios a habitantes de la zona urbana y de comunidades rurales de Ramos Arizpe. Los servicios incluyen rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicopedagogía, estimulación temprana y atención a personas con discapacidad visual. En el mismo periodo, el DIF Municipal ha beneficiado a 270 personas mediante la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, además de facilitar equipos de apoyo a familias que los requieren. Con la renovación de las instalaciones y la incorporación de equipo, el organismo busca ampliar las opciones de atención y mejorar las condiciones en las que se brindan los tratamientos de rehabilitación.

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