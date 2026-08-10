Reos de Coahuila conquistan primer lugar en concurso nacional de canto ‘La voz penitenciaria’

Coahuila obtuvo el primer lugar en la categoría grupal de la décima tercera edición del Concurso Nacional La Voz Penitenciaria, certamen que reúne a personas privadas de la libertad de centros penitenciarios federales y estatales de todo el País. El triunfo correspondió a “Los Grandes”, del Cefereso No. 18 “CPS Coahuila”, quienes fueron reconocidos durante la ceremonia de premiación por su interpretación musical y desempeño frente al jurado.

La competencia es organizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), con el respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Música y Ópera. En esta edición participaron los 14 Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) y 23 sistemas penitenciarios estatales, con un total de mil 427 personas privadas de la libertad. De ese universo, 808 participaron en la categoría grupal y 619 en la modalidad de solistas, con interpretaciones de distintos géneros musicales. COAHUILA SE IMPONE EN LA CATEGORÍA GRUPAL Después de las diferentes etapas de competencia, “Los Grandes”, representantes del Cefereso No. 18 “CPS Coahuila”, se quedaron con el primer lugar de la categoría grupal. El segundo sitio fue para “Los Innovadores del Desierto”, del Cefereso No. 14 “CPS Durango”, mientras que el tercer lugar correspondió a “Los Tecuanes”, del Centro Estatal de Reinserción Social de Acapulco. En la categoría solista, el primer lugar fue para una representante del Centro Estatal de Reinserción Social de Acapulco; el segundo sitio correspondió al Cefereso No. 15 “CPS Chiapas” y el tercero al Cefereso No. 11 “CPS Sonora”.

Los participantes fueron evaluados por un jurado especializado, que tomó en cuenta aspectos como calidad vocal, presencia, entonación, musicalidad, matices y dificultad de interpretación, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria. ARTE COMO HERRAMIENTA DE REINSERCIÓN Durante la ceremonia de premiación, Jonathan Agustín González Torres, coordinador general de Control Penitenciario, destacó que el certamen representa un esfuerzo conjunto para fortalecer los procesos de reinserción social mediante el arte y la cultura. En representación del titular de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, subrayó que estos espacios permiten fomentar el aprendizaje, la expresión artística y el desarrollo personal de quienes se encuentran privados de la libertad.

“El arte no conoce barreras, no se detiene frente a los muros y siempre encuentra la manera de hacerse escuchar”, afirmó. Por su parte, José María Serralde Ruiz, coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL, resaltó la importancia de dar continuidad al concurso como una vía para impulsar el talento y acercar la formación artística a diferentes sectores de la población.

A nombre de la Secretaría de Cultura y del INBAL, reiteró el compromiso de mantener la colaboración institucional y reconoció el trabajo del jurado y la participación de quienes formaron parte del certamen. El Concurso Nacional La Voz Penitenciaria busca reconocer las capacidades artísticas de la población penitenciaria y utilizar la música y otras expresiones culturales como herramientas dentro de los procesos de reinserción social. Con estas acciones, la SSPC y Prevención y Reinserción Social refrendan su intención de generar oportunidades para fortalecer las capacidades de las personas privadas de la libertad y contribuir a la construcción de nuevos proyectos de vida.

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