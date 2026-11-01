Concluye Festival de la Catrina con música y gastronomía en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con tres días de actividades artísticas, culturales y gastronómicas, el Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 concluye este domingo en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, donde se realizaron presentaciones musicales y actividades para conmemorar el Día de Muertos. Durante el fin de semana, el evento reunió a familias y comerciantes en torno a las tradiciones mexicanas, con una oferta gastronómica y expresiones culturales que dieron ambiente al primer cuadro de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la participación de las familias en las actividades organizadas, cuyo propósito fue ofrecer espacios de convivencia y promover el comercio local. Señaló que este tipo de celebraciones contribuyen a preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer las raíces culturales entre las nuevas generaciones, al permitir que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan actividades en los espacios públicos del municipio.

El festival también contempló la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con la participación de comerciantes dedicados a la elaboración y venta de estos productos tradicionales. Por último, el alcalde invitó a la población a visitar la feria durante este domingo, fecha de cierre del festival, y apoyar a los productores y comerciantes locales.