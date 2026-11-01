Concluye Festival de la Catrina con música y gastronomía en Ramos Arizpe

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    Concluye Festival de la Catrina con música y gastronomía en Ramos Arizpe
    La programación incluyó presentaciones artísticas y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas. CORTESÍA

Durante tres días, el festival ofreció actividades musicales, culturales y gastronómicas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con tres días de actividades artísticas, culturales y gastronómicas, el Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 concluye este domingo en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, donde se realizaron presentaciones musicales y actividades para conmemorar el Día de Muertos.

Durante el fin de semana, el evento reunió a familias y comerciantes en torno a las tradiciones mexicanas, con una oferta gastronómica y expresiones culturales que dieron ambiente al primer cuadro de la ciudad.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la participación de las familias en las actividades organizadas, cuyo propósito fue ofrecer espacios de convivencia y promover el comercio local.

Señaló que este tipo de celebraciones contribuyen a preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer las raíces culturales entre las nuevas generaciones, al permitir que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan actividades en los espacios públicos del municipio.

$!El evento reunió a familias y comerciantes en torno a las celebraciones del Día de Muertos.
El evento reunió a familias y comerciantes en torno a las celebraciones del Día de Muertos. CORTESÍA
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El festival también contempló la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con la participación de comerciantes dedicados a la elaboración y venta de estos productos tradicionales.

Por último, el alcalde invitó a la población a visitar la feria durante este domingo, fecha de cierre del festival, y apoyar a los productores y comerciantes locales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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