Reporta IMSS contagios de COVID-19 en guarderías de Saltillo y Monclova

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Leopoldo Santillán Areyegue reveló que existen casos de contagios de COVID-19 entre el personal de guarderías de los municipios de Saltillo y Monclova, tras la aparición de la variante Ómicron en la entidad.

Cuestionado sobre casos de contagios en guarderías del IMSS en Saltillo, en donde trascendió el contagio de un grupo de trabajadoras de la Estancia Número 1, confirmó qué hay casos positivos, igual que en una estancia de Monclova.

“Sí se están presentando casos principalmente aquí en la de Saltillo, ahorita es en la ciudades de Saltillo y Monclova en donde se tiene mayor incremento de casos entre el personal y por supuesto que nosotros nos confirmamos el criterio de sana distancia y de bioseguridad de los niños, obviamente de los trabajadores también”, apuntó el delegado.

Aunque no precisó el número de trabajadores de estancias infantiles en resguardo por contagios de COVID-19, aseguró que en ambas ciudades aún no se rebasa el 10 por ciento de la plantilla laboral de estos espacios por lo que no se tienen previstos cierres o reducción de aforos en las guarderías.

“Hemos endurecido los mecanismos de cuidado sanitario, toda vez que el omicron es altamente transmisible y esto significa qué tenemos que redoblar los esfuerzos y que no vayan a haber riesgos para las guarderías del IMSS”, dijo.

Al tiempo que aseguró que hasta el momento no se prevén cierres o reducción de aforos, “pero en caso de que llegue haber algún brote tendríamos que aplicarnos a la norma y actuar en consecuencia”, agregó.

Cabe recordar que en Marzo de 2019, las 60 estancias infantiles del IMSS en Coahuila que atienden a poco más de 10 mil niños de 43 días a 4 años de edad, cerraron sus puertas a causa de la pandemia por el coronavirus.

Retomando actividades en el mes de agosto del 2020, cuando se autorizó la reapertura de las guarderías infantiles en Coahuila, aunque con un aforo limitado.