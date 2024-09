Reportan a secundaria en Saltillo por no iniciar clases; Sedu no informa la razón de falta de docentes

Wendy Niño tiene a su hija inscrita en la secundaria número 24 Profr. Higinio González Calderón en el turno vespertino. Fue al primer día de escuela este ciclo, y de ahí no volvieron a tener clases por falta de maestros.

“Tenemos una problemática en Nuevo Mirasierra, que nos dijeron que se iba a abrir el turno vespertino, salió en las hojas de inscripción para la secundaria Higinio González número 24, entran los menores a clases y no los vuelven a citar después del primer día de clases”, informó Wendy.

Los padres de familia de este turno completo están comenzando a organizarse para acudir a la Secretaría de Educación para poder exigir que se respete el derecho a la educación por parte de las autoridades.

“Nos dicen que nos esperemos, ya son tres semanas en que los niños están sin escuela. Somos como 98 papás con esta problemática, nos pidieron el pago de inscripción, el pago de los uniformes”, comentó la madre de familia.

A la secundaria simplemente no llegan los maestros, y aunque en la Secretaría les aseguran que sí hay personal, cuando van a revisar la secundaria, los padres la encuentran completamente desierta.

“Algunos padres han ido a la secundaria y les dicen que no hay maestros. Yo hablé a la Secretaría y me dicen que sí hay maestros, pero no sé por qué no los están mandando a las aulas”, declaró Wendy Niño.

Se solicitó información sobre esta problemática a la dependencia estatal a través de su área de comunicación social; hasta el momento no se ha tenido una respuesta para informar sobre la falta de maestros en la secundaria.