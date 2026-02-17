Reportan éxito comercial en Ramos Arizpe tras celebraciones del 14 de febrero

Coahuila
17 febrero 2026
    Muchos negocios se dedicaron a la venta de rosas o productos de la festividad; además restaurantes registraron llenos. FRANCISCO MUÑIZ

La derrama económica benefició tanto a comercios establecidos como a vendedores locales de arreglos y rosas

La celebración del Día del Amor y la Amistad dejó un balance positivo en Ramos Arizpe, con una importante derrama económica que se extendió durante todo el pasado fin de semana, beneficiando a diversos sectores comerciales.

Jacobo Zertuche, encargado de Fomento Económico en el municipio, informó que la actividad fue intensa: “Bien, hubo ahí mucha derrama nos pidieron chance muchas personas de establecer su venta de rosas y todo y con gusto les dimos autorización”.

El funcionario destacó que estas facilidades responden a una política de apoyo social instruida desde la alcaldía. “El chiste es apoyar a la gente y más, a la gente local y más en la economía”, subrayó Zertuche.

La demanda de permisos para ventas temporales fue notable. Según el encargado de Fomento Económico, recibió solicitudes directas: “A mí directamente como unas 10 personas me marcaron”, quienes buscaban aprovechar la festividad de forma legal.

$!Jacobo Zertuche, Director de Fomento Económico en el municipio.
Jacobo Zertuche, Director de Fomento Económico en el municipio. MANUEL RODRÍGUEZ

El sector gastronómico fue uno de los más favorecidos durante el fin de semana. Zertuche constató personalmente la afluencia en los locales: “Pues todos todos este llenos... nos tocó ir a mí con mi esposa y no pues todos llenos”.

La vigilancia y el orden también fueron parte de la jornada para asegurar que las ventas se realizaran correctamente. “Ahí me estuve dando la vuelta ahí como todo checando”, comentó el funcionario sobre la supervisión de los puestos.

Aunque las cifras finales se están procesando, Zertuche calificó el periodo como sumamente activo para la ciudad. “Ahorita no tengo el dato, pero con gusto te lo informo ahí en la Secretaría, muy movido y muy reservado todo”, concluyó.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

