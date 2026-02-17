Reportan éxito comercial en Ramos Arizpe tras celebraciones del 14 de febrero

La celebración del Día del Amor y la Amistad dejó un balance positivo en Ramos Arizpe, con una importante derrama económica que se extendió durante todo el pasado fin de semana, beneficiando a diversos sectores comerciales.

Jacobo Zertuche, encargado de Fomento Económico en el municipio, informó que la actividad fue intensa: “Bien, hubo ahí mucha derrama nos pidieron chance muchas personas de establecer su venta de rosas y todo y con gusto les dimos autorización”.

El funcionario destacó que estas facilidades responden a una política de apoyo social instruida desde la alcaldía. “El chiste es apoyar a la gente y más, a la gente local y más en la economía”, subrayó Zertuche.

La demanda de permisos para ventas temporales fue notable. Según el encargado de Fomento Económico, recibió solicitudes directas: “A mí directamente como unas 10 personas me marcaron”, quienes buscaban aprovechar la festividad de forma legal.