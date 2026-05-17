Rescatan con vida a hombre tras tres días en arroyo de Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rescatan con vida a hombre tras tres días en arroyo de Parras
    Elementos de Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad descendieron al arroyo Guadalupe para auxiliar al hombre de 58 años. PEDRO PESINA
    Rescatan con vida a hombre tras tres días en arroyo de Parras
    Gilberto fue localizado con signos de deshidratación y agotamiento, luego de permanecer tres días desaparecido en el fondo del arroyo. PEDRO PESINA

Gilberto, de 58 años, fue localizado con severa deshidratación y agotamiento en el arroyo Guadalupe

Un hombre de 58 años fue rescatado con vida la mañana de este domingo del fondo del arroyo Guadalupe, en Parras de la Fuente, luego de permanecer desaparecido durante tres días.

Familiares del hombre ya habían reportado su desaparición, luego de que no regresara a casa desde hacía tres días.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/jauria-desata-masacre-y-mata-mas-de-20-chivas-en-rancho-de-parras-de-la-fuente-PB20742269

Según comentaron rescatistas en el lugar, una de las hipótesis es que Gilberto habría resbalado y caído al arroyo, ya que en la zona fueron observadas huellas y hierba aplastada.

La movilización ocurrió cerca de las 12:45 horas, luego de que en grupos de WhatsApp se reportara a una persona inconsciente en el cauce del arroyo, por lo que se solicitó apoyo de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja, así como policías municipales y estatales, quienes descendieron hasta la zona donde se encontraba el hombre.

De acuerdo con paramédicos y rescatistas, Gilberto presentaba severa deshidratación y agotamiento extremo, luego de pasar varios días sin alimento ni agua.

Los cuerpos de auxilio lo estabilizaron en el sitio y posteriormente lo aseguraron en una camilla para facilitar su extracción desde el fondo del arroyo.

Tras el rescate, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada y monitoreo de su estado de salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Arroyos
RESCATES

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAns: Orgullosas y en resistencia

NosotrAns: Orgullosas y en resistencia
CUARTOSCURO

El sindicato le puso el pie al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez

true

¿Dónde están los maestros?
Autoridades sanitarias mantienen campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Coahuila.

Coahuila registra un contagio de sarampión por día; suman 81 casos confirmados al corte de mayo
El fentanilo es una de las drogas más poderosas que causa severos daños en la salud de quien la consume.

Coahuila: Reaparecen decomisos de fentanilo, pese a baja en incautaciones de droga
Docentes de comunidades rurales de Ramos Arizpe señalaron que las altas temperaturas y la falta de infraestructura adecuada se han convertido en algunos de los principales retos para mantener las clases.

Coahuila: deserción, calor e infraestructura, los retos del docente rural en 2026
El Poder Judicial local solo ha recuperado poco más de uno de cada cuatro pesos que invirtió fallidamente.

Coahuila: A más de 10 años del fraude, TSJE recupera 28% de ‘ficreazo’
La Sefirc ha realizado 370 fiscalizaciones de obra para verificar que los proyectos estatales se ejecuten conforme a los contratos.

En Coahuila, refuerza Sefirc vigilancia sobre recursos públicos y obras