Rescatan con vida a hombre tras tres días en arroyo de Parras
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Gilberto, de 58 años, fue localizado con severa deshidratación y agotamiento en el arroyo Guadalupe
Un hombre de 58 años fue rescatado con vida la mañana de este domingo del fondo del arroyo Guadalupe, en Parras de la Fuente, luego de permanecer desaparecido durante tres días.
Familiares del hombre ya habían reportado su desaparición, luego de que no regresara a casa desde hacía tres días.
Según comentaron rescatistas en el lugar, una de las hipótesis es que Gilberto habría resbalado y caído al arroyo, ya que en la zona fueron observadas huellas y hierba aplastada.
La movilización ocurrió cerca de las 12:45 horas, luego de que en grupos de WhatsApp se reportara a una persona inconsciente en el cauce del arroyo, por lo que se solicitó apoyo de cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja, así como policías municipales y estatales, quienes descendieron hasta la zona donde se encontraba el hombre.
De acuerdo con paramédicos y rescatistas, Gilberto presentaba severa deshidratación y agotamiento extremo, luego de pasar varios días sin alimento ni agua.
Los cuerpos de auxilio lo estabilizaron en el sitio y posteriormente lo aseguraron en una camilla para facilitar su extracción desde el fondo del arroyo.
Tras el rescate, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada y monitoreo de su estado de salud.