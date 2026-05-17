Rescatan con vida a hombre tras tres días en arroyo de Parras

Familiares del hombre ya habían reportado su desaparición, luego de que no regresara a casa desde hacía tres días.

Un hombre de 58 años fue rescatado con vida la mañana de este domingo del fondo del arroyo Guadalupe, en Parras de la Fuente , luego de permanecer desaparecido durante tres días.

Según comentaron rescatistas en el lugar, una de las hipótesis es que Gilberto habría resbalado y caído al arroyo, ya que en la zona fueron observadas huellas y hierba aplastada.

La movilización ocurrió cerca de las 12:45 horas, luego de que en grupos de WhatsApp se reportara a una persona inconsciente en el cauce del arroyo, por lo que se solicitó apoyo de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja, así como policías municipales y estatales, quienes descendieron hasta la zona donde se encontraba el hombre.

De acuerdo con paramédicos y rescatistas, Gilberto presentaba severa deshidratación y agotamiento extremo, luego de pasar varios días sin alimento ni agua.

Los cuerpos de auxilio lo estabilizaron en el sitio y posteriormente lo aseguraron en una camilla para facilitar su extracción desde el fondo del arroyo.

Tras el rescate, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada y monitoreo de su estado de salud.