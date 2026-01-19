Resguardan a reptil localizado en la vía pública al oriente de Torreón

TORREÓN, COAH.- En una respuesta inmediata a los reportes ciudadanos, personal de Protección Civil y Bomberos de Torreón aseguró a un ejemplar de reptil que deambulaba en el cruce de las calzadas Saltillo 400 y Gómez Morín.

El animal fue detectado por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades ante el riesgo de que fuera atropellado o causara alarma en el sector habitacional.

