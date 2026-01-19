Resguardan a reptil localizado en la vía pública al oriente de Torreón

Coahuila
/ 19 enero 2026
    Resguardan a reptil localizado en la vía pública al oriente de Torreón
    El reptil fue capturado cuando caminaba por las calles de la colonia Las Margaritas. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

Tras su captura mediante protocolos de manejo seguro, el lagarto fue trasladado a una clínica veterinaria en la colonia Margaritas para su evaluación médica

TORREÓN, COAH.- En una respuesta inmediata a los reportes ciudadanos, personal de Protección Civil y Bomberos de Torreón aseguró a un ejemplar de reptil que deambulaba en el cruce de las calzadas Saltillo 400 y Gómez Morín.

El animal fue detectado por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades ante el riesgo de que fuera atropellado o causara alarma en el sector habitacional.

$!Se pide a la población no arriesgar su integridad al intentar atrapar este tipo de animales.
Se pide a la población no arriesgar su integridad al intentar atrapar este tipo de animales. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Tras su captura mediante protocolos de manejo seguro, el reptil fue trasladado a una clínica veterinaria en la colonia Margaritas para su evaluación médica.

Las autoridades locales exhortan a la población a no intentar manipular este tipo de fauna y comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia para su manejo profesional.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

