Resguardan a reptil localizado en la vía pública al oriente de Torreón
TORREÓN, COAH.- En una respuesta inmediata a los reportes ciudadanos, personal de Protección Civil y Bomberos de Torreón aseguró a un ejemplar de reptil que deambulaba en el cruce de las calzadas Saltillo 400 y Gómez Morín.
El animal fue detectado por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades ante el riesgo de que fuera atropellado o causara alarma en el sector habitacional.
Tras su captura mediante protocolos de manejo seguro, el reptil fue trasladado a una clínica veterinaria en la colonia Margaritas para su evaluación médica.
Las autoridades locales exhortan a la población a no intentar manipular este tipo de fauna y comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia para su manejo profesional.