Respalda ciudadanía nuevo modelo de atención médica gratuita en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de diversas colonias del sector poniente expresaron su respaldo a la segunda Clínica de la Salud Popular, instalada en la plaza Pistaches de la colonia Manantiales, en Ramos Arzpe, al considerar que representa un alivio económico y una alternativa cercana para quienes carecen de seguridad social. La apertura de este espacio ha sido recibida como una respuesta concreta a una de las principales demandas comunitarias: servicios médicos accesibles sin necesidad de traslados prolongados a otros puntos del municipio o a ciudades vecinas. TE PUEDE INTERESAR: Inauguran en Ramos Arizpe segunda Clínica de Salud Popular

CERCANÍA Y AHORRO PARA LAS FAMILIAS Vecinas y vecinos coincidieron en que el nuevo punto facilitará el acceso a consultas generales, medicamentos, estudios de laboratorio y servicios especializados, particularmente para niñas, niños, personas adultas mayores y familias con recursos limitados. Imelda Salas de la Rosa destacó que ahora podrá atenderse más cerca de su hogar. “Antes iba hasta la Clínica 88; ahora estaré aquí y sin costo. Hay que aprovecharla al máximo”, expresó al agradecer la respuesta de las autoridades municipales. En el mismo sentido, Yessenia Arenas subrayó que el beneficio impactará directamente a sus hijos. “Ya no tendré que hacer filas en lugares lejanos. Esperamos más agilidad porque es para nuestras colonias”, comentó. Daisy Martínez señaló que el proyecto amplía la accesibilidad y reducirá complicaciones que antes enfrentaban para recibir atención. “Lo vamos a aprovechar al máximo”, afirmó. IMPACTO SOCIAL Y COMPROMISO MUNICIPAL Fabiola Zamarripa Torres enfatizó que el programa representa un apoyo significativo para quienes enfrentan dificultades económicas, especialmente en la adquisición de lentes, medicamentos y estudios clínicos.