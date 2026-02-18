Respalda ciudadanía nuevo modelo de atención médica gratuita en Ramos Arizpe
Vecinas y vecinos destacan cercanía, ahorro y acceso a consultas, estudios y medicamentos sin costo para familias del sector
RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de diversas colonias del sector poniente expresaron su respaldo a la segunda Clínica de la Salud Popular, instalada en la plaza Pistaches de la colonia Manantiales, en Ramos Arzpe, al considerar que representa un alivio económico y una alternativa cercana para quienes carecen de seguridad social.
La apertura de este espacio ha sido recibida como una respuesta concreta a una de las principales demandas comunitarias: servicios médicos accesibles sin necesidad de traslados prolongados a otros puntos del municipio o a ciudades vecinas.
CERCANÍA Y AHORRO PARA LAS FAMILIAS
Vecinas y vecinos coincidieron en que el nuevo punto facilitará el acceso a consultas generales, medicamentos, estudios de laboratorio y servicios especializados, particularmente para niñas, niños, personas adultas mayores y familias con recursos limitados.
Imelda Salas de la Rosa destacó que ahora podrá atenderse más cerca de su hogar. “Antes iba hasta la Clínica 88; ahora estaré aquí y sin costo. Hay que aprovecharla al máximo”, expresó al agradecer la respuesta de las autoridades municipales.
En el mismo sentido, Yessenia Arenas subrayó que el beneficio impactará directamente a sus hijos. “Ya no tendré que hacer filas en lugares lejanos. Esperamos más agilidad porque es para nuestras colonias”, comentó.
Daisy Martínez señaló que el proyecto amplía la accesibilidad y reducirá complicaciones que antes enfrentaban para recibir atención. “Lo vamos a aprovechar al máximo”, afirmó.
IMPACTO SOCIAL Y COMPROMISO MUNICIPAL
Fabiola Zamarripa Torres enfatizó que el programa representa un apoyo significativo para quienes enfrentan dificultades económicas, especialmente en la adquisición de lentes, medicamentos y estudios clínicos.
Las opiniones recogidas reflejan una percepción positiva sobre el fortalecimiento de la red sanitaria local, ahora con dos puntos de operación en el municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo que el esquema está orientado a garantizar acceso real a servicios médicos sin que el factor económico sea una barrera. “Queremos que estas unidades sean un respaldo permanente para el bienestar de las familias”, afirmó.