Restaurantes en Coahuila incorporan menús Braille y capacitación en Lengua de Señas

Lo anterior fue dado a conocer por Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, durante la carrera “Yo por la Inclusión: rueda, camina, trota o corre”, realizada este domingo en Saltillo.

Más de 30 restaurantes se han sumado a un programa de inclusión desarrollado en conjunto por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) , que contempla la incorporación de menús en Braille y capacitación de trabajadores en Lengua de Señas Mexicana.

El funcionario explicó que, además de los menús en Braille, el proyecto contempla cursos de Lengua de Señas Mexicana dirigidos al personal de los establecimientos participantes.

“Es un programa donde hay un compromiso de inclusión por parte de los restaurantes; implica los menús en braile, pero también el curso de lengua de señas mexicana a los trabajadores”, afirmó.

La carrera “Yo por la Inclusión” reunió a participantes en un recorrido de 5 kilómetros que podía realizarse en silla de ruedas, caminando, trotando o corriendo, con el propósito de generar un espacio de participación a través de la actividad física.

Durante el evento, Martínez y Morales también fue cuestionado sobre los avances en materia de desarrollo social y combate a la pobreza. El funcionario señaló que el estado se encuentra a la espera de la actualización del conteo intercensal del INEGI.

“Somos de los estados con menores carencias en el tema alimentario, pues avanzamos 3 posiciones en tan solo 2 años para colocarnos en cuarto lugar a nivel nacional, pero estamos en primer lugar nacional como el estado con menor carencia por seguridad social”, afirmó.

Martínez y Morales agregó que la entidad también mantiene avances en rubros relacionados con infraestructura básica, vivienda y cobertura educativa.