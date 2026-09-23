Retiran basura y llantas de canal en Parajes de los Pinos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El canal de desagüe ubicado en la calle Pino Taeda, en la colonia Parajes de los Pinos, fue sometido a una nueva jornada de limpieza ante la acumulación de residuos que podrían obstruir su funcionamiento durante las lluvias. Los trabajos fueron realizados por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que retiró del interior y los alrededores del canal cacharros, llantas, madera, bolsas, plásticos y otros desechos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la limpieza de estos espacios requiere tanto de las labores municipales como de la participación de los habitantes para evitar que vuelvan a convertirse en puntos de acumulación de basura.

“Vamos a seguir limpiando y atendiendo nuestros espacios, pero necesitamos que entre todos los cuidemos. Este canal no es un basurero; mantenerlo limpio significa tener un entorno más ordenado y, sobre todo, más seguro para las familias”, expresó. LIMPIEZAS CADA VEZ MÁS FRECUENTES El secretario de Servicios Primarios, Édgar Tamez Garza, informó que en esta primera etapa participaron 16 trabajadores, con apoyo de personal de Parques y Jardines y dos unidades de 3.5 toneladas. Explicó que las cuadrillas concentraron las labores en los puntos donde se detectó una mayor cantidad de residuos, debido a que la acumulación de basura ha obligado a reducir el tiempo entre una limpieza y otra.

“Lo que podría ser una limpieza cada tres o cuatro meses se ha convertido en una atención mucho más frecuente debido a la acumulación de basura”, señaló. Las labores continuarán la próxima semana hasta concluir la limpieza del canal. El Municipio señaló que la disposición adecuada de los residuos por parte de los vecinos es necesaria para evitar que los desechos terminen nuevamente en el cauce y para permitir que las cuadrillas destinen recursos a otros puntos de la ciudad.