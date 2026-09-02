Retiran toneladas de basura y escombro del canal ‘La Vega del Caracol’ en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante reportes sobre afectaciones en la infraestructura hidráulica del sector oriente de Torreón, el Municipio realizó trabajos de limpieza y desazolve en el canal “La Vega del Caracol”, donde se retiró una importante cantidad de residuos urbanos. Las cuadrillas de la Dirección General de Obras Públicas y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realizaron las labores a lo largo de la carretera a Santa Fe, en el tramo comprendido entre el bulevar Torreón 2000 y el acceso principal al fraccionamiento Santa Fe.

De acuerdo con las autoridades municipales, la acumulación de escombro, basura doméstica y maleza había reducido la capacidad del cauce para permitir el flujo del agua. Para atender la situación se utilizaron retroexcavadoras y camiones de volteo, con los que se retiraron los residuos y se llevaron a cabo trabajos de desazolve en el canal. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas, señaló que el mantenimiento de los canales y sistemas de desagüe es necesario para mantener su funcionamiento ante posibles precipitaciones en la región.

Por su parte, Xavier Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS, supervisó los trabajos y llamó a la población a evitar arrojar basura y otros residuos en canales y bocas de tormenta. El funcionario señaló que la acumulación de desechos en estos puntos puede obstruir el paso del agua y contribuir a la formación de encharcamientos durante las lluvias.

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