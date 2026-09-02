Retiran toneladas de basura y escombro del canal ‘La Vega del Caracol’ en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Retiran toneladas de basura y escombro del canal ‘La Vega del Caracol’ en Torreón

Las labores se llevaron a cabo tras reportes de afectaciones en la infraestructura hidráulica del sector oriente

TORREÓN, COAH.- Ante reportes sobre afectaciones en la infraestructura hidráulica del sector oriente de Torreón, el Municipio realizó trabajos de limpieza y desazolve en el canal “La Vega del Caracol”, donde se retiró una importante cantidad de residuos urbanos.

Las cuadrillas de la Dirección General de Obras Públicas y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realizaron las labores a lo largo de la carretera a Santa Fe, en el tramo comprendido entre el bulevar Torreón 2000 y el acceso principal al fraccionamiento Santa Fe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/buscan-en-paises-bajos-soluciones-para-los-retos-hidricos-de-torreon-GA23236527

De acuerdo con las autoridades municipales, la acumulación de escombro, basura doméstica y maleza había reducido la capacidad del cauce para permitir el flujo del agua.

Para atender la situación se utilizaron retroexcavadoras y camiones de volteo, con los que se retiraron los residuos y se llevaron a cabo trabajos de desazolve en el canal.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas, señaló que el mantenimiento de los canales y sistemas de desagüe es necesario para mantener su funcionamiento ante posibles precipitaciones en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/carlos-de-lara-llega-al-centro-de-justicia-municipal-continuara-evaluacion-de-dependencias-riquelme-CA23236361

Por su parte, Xavier Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS, supervisó los trabajos y llamó a la población a evitar arrojar basura y otros residuos en canales y bocas de tormenta.

El funcionario señaló que la acumulación de desechos en estos puntos puede obstruir el paso del agua y contribuir a la formación de encharcamientos durante las lluvias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Brigadas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ayuda

La ayuda
La explosión destrozó los ventanales y parte de la fachada de Tortas Alex de Monterrey.

Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo
true

Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila.

Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA
Esto ha desatado algunas críticas debido a que la ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas.

Sale a la venta moneda con el rostro de Trump
No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Apple cambia el nombre del lago Ontario a ‘lago EEUU’ en mapas para usuarios estadounidenses