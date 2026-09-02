Carlos de Lara llega al Centro de Justicia Municipal; continuará evaluación de dependencias: Riquelme

TORREÓN, COAH.- En sesión de Cabildo, Carlos de Lara McGrath fue ratificado y formalmente posicionado como nuevo director del Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón, tras rendir la protesta de ley ante el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Durante el acto, el presidente municipal destacó la relevancia del CJM dentro del esquema de prevención y orden público, y pidió al nuevo titular mantener coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y el área de Tránsito y Vialidad.

Riquelme Solís destacó la trayectoria de De Lara McGrath en el Poder Judicial, así como su formación jurídica y experiencia en distintos cargos dentro del servicio público. “Le he pedido que podamos trabajar en torno a eso, en coordinación con la Seguridad Pública de nuestro municipio, con el departamento de Vialidad y, sobre todo, con el orden y la transparencia con que se debe manejar un Centro de Justicia Municipal”, señaló. El relevo en el CJM se suma al cambio registrado en la Dirección de Catastro, que ahora está a cargo de Evelyn Hernández Tovar. Al respecto, el alcalde informó que sostendrá una mesa de trabajo con la funcionaria y el tesorero municipal, Javier Lechuga, para establecer las directrices de trabajo y mejorar la atención a los usuarios. El presidente municipal explicó que ambos movimientos forman parte de una evaluación sobre el funcionamiento de las distintas áreas del Ayuntamiento. Tras reconocer el trabajo de quienes dejaron los cargos, señaló que los cambios tienen como objetivo fortalecer el desempeño de dependencias consideradas estratégicas para la administración municipal.

Asimismo, indicó que la revisión del equipo de trabajo continuará y que el desempeño de los funcionarios será evaluado de manera permanente, por lo que no descartó nuevos cambios. “Las evaluaciones van a ser permanentes y dentro de las evaluaciones, si es necesario, habrá cambios”, advirtió.

Precisó que las evaluaciones consideran aspectos como los procesos internos, la eficiencia operativa, el cumplimiento de objetivos y la percepción de la ciudadanía, particularmente en las áreas que mantienen contacto constante con la población. Finalmente, Riquelme Solís señaló que ningún funcionario municipal tiene garantizada su permanencia en el cargo, por lo que continuará la supervisión del desempeño de las distintas dependencias para mejorar la atención de las necesidades de la población de Torreón.