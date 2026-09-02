Buscan en Países Bajos soluciones para los retos hídricos de Torreón

TORREÓN, COAH.- Los retos que enfrenta Torreón en materia de agua colocaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) entre las instituciones mexicanas que participaron en un encuentro con empresas de Países Bajos interesadas en ofrecer tecnología y soluciones para el manejo del recurso. El acercamiento se realizó como parte de la misión comercial “Horizonte Azul”, impulsada por la Embajada de Países Bajos en México y la agencia Country Manager, con la participación de 10 empresas neerlandesas especializadas en distintas áreas relacionadas con el agua.

El objetivo es establecer alianzas con autoridades y empresas mexicanas para implementar alternativas en captación de lluvia, tratamiento y reúso de agua, prevención de inundaciones y recuperación de los recursos hídricos. La participación de Simas Torreón cobra relevancia ante los desafíos que enfrenta la Región Lagunera por su disponibilidad de agua, así como por la necesidad de mejorar la eficiencia en el aprovechamiento, tratamiento y distribución del recurso. TECNOLOGÍA PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO Durante el encuentro, el embajador de Países Bajos en México, André Driessen, señaló que el estrés hídrico que enfrenta México representa un área de oportunidad para fortalecer la cooperación con empresas de su país, que cuentan con una amplia experiencia en el manejo del agua. Explicó que Países Bajos ha desarrollado durante décadas infraestructura y tecnología para convivir con el recurso, debido a que una cuarta parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar. Ese conocimiento, dijo, puede adaptarse a las necesidades de distintas regiones mexicanas. Entre las alternativas presentadas se encuentran sistemas de captación pluvial, filtración y canalización del agua hacia el subsuelo, así como tecnologías dirigidas al tratamiento de aguas industriales, residuales, potables y de drenaje.

Adrián Puentes, cofundador y socio de Beccan Davila + Puentes, destacó que también existen oportunidades para transformar parques industriales mediante modelos que incorporen reúso de agua, economía circular y recuperación de espacios. En el ámbito público, señaló que las empresas participantes buscan establecer colaboración con organismos como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para atender cuencas prioritarias. Uno de los ejemplos expuestos durante la reunión fue el de la empresa Field Factor, que desarrolla jardineras capaces de captar y filtrar agua de lluvia para posteriormente conducirla al subsuelo, con lo que se busca reducir riesgos de inundación y favorecer la conservación del recurso. Carlos Uribe, CEO de Country Manager, recordó que esta es la segunda ocasión en que se realiza un encuentro de este tipo. En la primera edición se concretaron alrededor de 200 reuniones de negocios y se suscribieron diversas cartas de interés, aunque reconoció que la ejecución de proyectos requiere inversiones importantes y la participación de autoridades.

Por su parte, representantes de Dutch Clean Tech advirtieron sobre las deficiencias que existen en México en materia de tratamiento de aguas residuales. Óscar Rossbach, director general de la firma en México, señaló que de las cerca de 4 mil plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas existentes en el País, alrededor de mil 700 no operan debido a problemas como vandalismo, fallas de diseño o falta de recursos para cubrir su consumo de energía. Sebastián Lara, director comercial de la compañía, añadió que una parte importante del agua utilizada en el País no recibe tratamiento, mientras que las fugas representan otro de los principales problemas de los sistemas de distribución.

El encuentro reunió también a representantes de gobiernos estatales, municipios y empresas, quienes analizaron posibles proyectos y mecanismos de cooperación con las firmas neerlandesas. Entre los participantes estuvieron funcionarios de Querétaro y Aguascalientes, así como representantes del Gobierno de Durango y directivos de empresas vinculadas con los sectores industrial, energético, tecnológico y de infraestructura. Para Torreón, la incorporación de nuevas tecnologías y esquemas de colaboración internacional representa una alternativa para atender los desafíos relacionados con el tratamiento, aprovechamiento y conservación del agua en una región donde la disponibilidad del recurso constituye uno de los principales retos para el desarrollo urbano e industrial.

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