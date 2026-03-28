Refuerzan apoyo al campo con entrega de alimento ganadero en Saltillo

Como parte de las acciones para fortalecer el sector rural, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizó la entrega de 70 toneladas de alimento y suplemento ganadero en el ejido La Ventura. El alcalde Javier Díaz González subrayó que su administración mantiene una política activa de respaldo a las y los productores, mediante programas que generan beneficios directos en su actividad diaria.

Afirmó que el objetivo es consolidar un campo fuerte, con mayores oportunidades de desarrollo, a través del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. FACILITAN ACCESO A INSUMOS ESENCIALES Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, informó que la entrega incluyó 35 toneladas de suplemento y 35 de alimento ganadero. Destacó que este esquema permite a las y los productores aportar únicamente el 50 por ciento del costo, facilitando así el acceso a insumos clave para mantener y mejorar su producción.

Asimismo, señaló que la instrucción es mantener presencia constante en las comunidades rurales mediante programas que impacten positivamente en la calidad de vida de sus habitantes. PROYECTAN BENEFICIOS PARA MILES DE FAMILIAS El funcionario indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo ganadero y fortalecer el bienestar en el campo. Añadió que los programas en sus vertientes productiva y social buscan beneficiar de manera directa a alrededor de 4 mil familias en la zona rural de Saltillo. Durante la entrega también se contó con la presencia de Isaías Montemayor, subsecretario de Fomento Agropecuario en Coahuila.

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