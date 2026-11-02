Reúne Festival de la Catrina a más de 24 mil personas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 24 mil personas asistieron al Festival de la Catrina, la callejoneada y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que durante 3 días convirtieron la Plaza de Armas de Ramos Arizpe en un punto de encuentro para celebrar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, familias de distintas edades participaron en las actividades que incluyeron presentaciones artísticas, bailables, exhibición de altares de muertos y una oferta gastronómica con productos tradicionales de la región.

La celebración combinó música, cultura y convivencia, con una programación dirigida a mantener vivas las costumbres relacionadas con estas fechas y ofrecer espacios para la participación de artistas, comerciantes y emprendedores locales. Una de las particularidades de esta edición fue la participación de empleados y funcionarios municipales en la decoración y ambientación de la Plaza de Armas, quienes colaboraron en los preparativos para transformar el espacio público y recibir a los visitantes.

IMPULSAN GASTRONOMÍA Y COMERCIO LOCAL La Feria del Tamal y Pan de Pulque fue uno de los principales atractivos del programa, al reunir a comerciantes y emprendedores que ofrecieron alimentos tradicionales y productos representativos de la gastronomía regional. La actividad permitió a los asistentes disfrutar de los sabores característicos de la región y generó oportunidades de venta para los participantes, al concentrar a miles de consumidores en el primer cuadro de la ciudad.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de festividades contribuyen a preservar las tradiciones, promover el talento local y fortalecer la convivencia familiar, además de abrir espacios para que comerciantes y emprendedores impulsen sus actividades económicas.

Con una asistencia superior a las 24 mil personas, la edición 2026 concluyó después de 3 jornadas de actividades culturales y gastronómicas en uno de los principales espacios públicos de Ramos Arizpe.