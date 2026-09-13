Preparan operativo por Grito de Independencia en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementará un operativo especial de vialidad, transporte, seguridad y Protección Civil con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará en la Plaza Principal. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las actividades comenzarán a las 19:00 horas, mientras que la ceremonia del Grito está programada para las 21:00 horas. Posteriormente se presentará el grupo Los Dos Carnales.

“Queremos que las familias nos acompañen y disfruten esta celebración en orden y con tranquilidad. Será un evento gratuito, preparado para convivir y celebrar juntos nuestras tradiciones”, expresó. Ante una asistencia estimada de alrededor de 25 mil personas, se contemplan cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal.

La autoridad municipal recomendó anticipar los traslados, utilizar rutas alternas, evitar circular por la zona Centro si no se acudirá al evento y respetar las indicaciones del personal de Tránsito. EXTIENDEN HORARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ofrecerán servicio hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada, con una tarifa de 15 pesos. Los operadores informarán a los usuarios los sectores y colonias que cubrirá cada unidad, con el propósito de orientar a las familias y agilizar su traslado una vez concluida la celebración. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil exhortó a los asistentes a mantenerse hidratados, identificar las salidas y puntos de atención, así como cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

También recomendó acordar un punto de reunión en caso de que algún integrante de la familia se separe del grupo, además de evitar el ingreso con envases de vidrio u objetos punzocortantes. Las autoridades pidieron reportar cualquier emergencia al personal de seguridad y auxilio que permanecerá desplegado en la zona durante las actividades.