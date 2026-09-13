Preparan operativo por Grito de Independencia en Ramos Arizpe

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    Preparan operativo por Grito de Independencia en Ramos Arizpe
    Se espera una asistencia de alrededor de 25 mil personas durante los festejos patrios. CORTESÍA

Las actividades comenzarán a las 19:00 horas en la Plaza Principal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementará un operativo especial de vialidad, transporte, seguridad y Protección Civil con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará en la Plaza Principal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las actividades comenzarán a las 19:00 horas, mientras que la ceremonia del Grito está programada para las 21:00 horas. Posteriormente se presentará el grupo Los Dos Carnales.

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“Queremos que las familias nos acompañen y disfruten esta celebración en orden y con tranquilidad. Será un evento gratuito, preparado para convivir y celebrar juntos nuestras tradiciones”, expresó.

Ante una asistencia estimada de alrededor de 25 mil personas, se contemplan cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal.

$!Habrá cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal.
Habrá cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal. CORTESÍA

La autoridad municipal recomendó anticipar los traslados, utilizar rutas alternas, evitar circular por la zona Centro si no se acudirá al evento y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

EXTIENDEN HORARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ofrecerán servicio hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada, con una tarifa de 15 pesos.

Los operadores informarán a los usuarios los sectores y colonias que cubrirá cada unidad, con el propósito de orientar a las familias y agilizar su traslado una vez concluida la celebración.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil exhortó a los asistentes a mantenerse hidratados, identificar las salidas y puntos de atención, así como cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

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También recomendó acordar un punto de reunión en caso de que algún integrante de la familia se separe del grupo, además de evitar el ingreso con envases de vidrio u objetos punzocortantes.

Las autoridades pidieron reportar cualquier emergencia al personal de seguridad y auxilio que permanecerá desplegado en la zona durante las actividades.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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