Reúne UAdeC a industriales del país en convención nacional de Canacintra

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026, encuentro que congrega a empresarios, representantes de cámaras y especialistas para impulsar alianzas comerciales, fortalecer la proveeduría nacional y analizar los retos de la industria mexicana. La ceremonia inaugural se realizó en la Gran Sala del Centro Cultural del Campus Arteaga, con la participación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, y el presidente de la delegación Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

También asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, mandos militares, alcaldes de la región, empresarios industriales, integrantes de sindicatos y socios colaboradores del organismo empresarial. Durante su mensaje de bienvenida, Pimentel Martínez destacó la importancia de recibir a representantes del sector productivo en las instalaciones universitarias y refrendó el compromiso de la institución con el desarrollo económico de Coahuila mediante la formación de profesionistas, la investigación y la educación de calidad. Señaló que la vinculación entre las universidades y la industria es necesaria para atender las necesidades del mercado laboral, impulsar la innovación y preparar a las nuevas generaciones ante los cambios tecnológicos. El rector expresó su confianza en que el encuentro permita establecer acuerdos y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre el ámbito académico y las empresas.

MIL 800 ENCUENTROS DE NEGOCIOS PARA FORTALECER PROVEEDURÍA Por su parte, Arturo Reveles Márquez explicó que la convención busca generar oportunidades de negocio, ampliar las redes de contacto y propiciar alianzas comerciales entre compañías de distintos sectores. Como parte de las actividades previas, se realizaron mil 800 encuentros de negocios y networking, orientados a vincular empresas compradoras con proveedores y promover la participación de pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de suministro. La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que Coahuila es un referente nacional en manufactura, competitividad y exportaciones. Ante este panorama, destacó la necesidad de impulsar una política industrial de largo plazo que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas, amplíe la integración de proveedores nacionales y genere empleos de calidad.

Al encabezar la declaratoria inaugural, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio la bienvenida a los empresarios e industriales provenientes de distintas regiones del país y destacó la oportunidad de presentar las capacidades productivas de Coahuila y su trayectoria de desarrollo industrial. Asimismo, reconoció la participación de Canacintra y el trabajo de sus delegaciones en la entidad, además de agradecer la presencia de las cámaras empresariales convocadas al encuentro. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y TECNOLOGÍA, ENTRE LOS EJES DE LA AGENDA Tras la ceremonia inaugural, las actividades continuaron con el panel “La visión OEM: Innovación y Tecnología que Transforma”, en el que participaron José Elías Ruede, de General Motors; Marcella Verzilli, de Stellantis, y Érick Cortés Escobedo, de Daimler. Durante el encuentro, los representantes de las empresas automotrices compartieron sus perspectivas sobre la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria, en un contexto de transformación de los procesos productivos y de las cadenas de suministro. La agenda de la convención contempla además conferencias magistrales sobre economía, inteligencia artificial, competitividad y periodismo.

Entre las participaciones previstas se encuentra la de Jesús Aguilar, del Rochester Institute of Technology de Nueva York, con la conferencia “Industria Inteligente: El Poder de la IA en la Competitividad”. También está programada la intervención de Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el tema “Expectativas Económicas y Políticas de México para el 2027”, así como la conferencia “¿De qué te quejas?”, a cargo del periodista de guerra Alberto Peláez. Con estas actividades, la convención busca generar espacios de intercambio entre empresas, especialistas y representantes del sector industrial para abordar los desafíos económicos y tecnológicos que enfrenta la industria mexicana.