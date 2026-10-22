Detectan 6 mil casos de alerta de salud mental en escuelas de Coahuila

Alrededor de 6 mil casos relacionados con la salud mental de estudiantes en Coahuila se encuentran bajo seguimiento mediante el programa Somos Más, de acuerdo con lo informado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, celebrado en Saltillo. La cifra forma parte de los resultados presentados sobre las estrategias de detección y acompañamiento emocional implementadas en las escuelas de la entidad, con el propósito de identificar situaciones que requieren atención y dar continuidad a los casos.

Durante su intervención, Rodríguez López destacó la importancia de atender la salud mental desde el ámbito educativo, donde es posible identificar necesidades emocionales y establecer mecanismos de apoyo para niñas, niños y adolescentes. El programa Somos Más tiene presencia en mil 379 escuelas de Coahuila y un alcance de más de 400 mil estudiantes, de acuerdo con las cifras expuestas durante el encuentro. Estos resultados forman parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental, una estrategia que busca ampliar el acceso a servicios de atención y acompañamiento psicológico en distintos sectores de la población.

MÁS DE 21 MIL ATENCIONES Además del trabajo en las escuelas, Paola Rodríguez López informó que, mediante el programa Psicólogo en tu Comunidad, se han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas en Coahuila. La estrategia tiene presencia en los 38 municipios del estado y forma parte de los esfuerzos para acercar los servicios de salud mental a la población. En su exposición también se abordó la infraestructura estatal de salud, que incluye 133 centros de salud y 14 hospitales dentro de las acciones para la atención de la salud mental. Las estrategias estatales contemplan tanto la detección de necesidades emocionales como la atención de personas que requieren acompañamiento psicológico.

ATENCIÓN A CRISIS Entre los resultados expuestos durante el encuentro también se reportaron 572 urgencias psiquiátricas atendidas en la red hospitalaria estatal. Asimismo, se informó que el servicio telefónico de atención en crisis ha brindado apoyo a aproximadamente 7 mil 600 personas, como parte de los mecanismos de atención disponibles. Otro de los programas mencionados fue Código Mariposa, mediante el cual se ha acompañado a mil 982 familias que enfrentaron situaciones de pérdida gestacional o neonatal.

Estas acciones fueron presentadas como parte de una estrategia que contempla distintas necesidades de atención, desde el acompañamiento emocional en las escuelas hasta la intervención en situaciones de crisis. En ese contexto, el seguimiento a los 6 mil casos escolares destaca como uno de los resultados del trabajo preventivo que se desarrolla en los planteles educativos de Coahuila. Las cifras fueron dadas a conocer por Rodríguez López durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, realizado en Villa Ferré, en Saltillo, donde se abordaron los avances y desafíos de la atención a la salud mental en la entidad.