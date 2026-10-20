Reunirán a especialistas para hablar sobre el futuro de Zapalinamé por su 30 aniversario

En el marco del 30 aniversario de la Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé, especialistas e investigadores participarán en una mesa de diálogo para reflexionar sobre el manejo, la investigación y la participación social en la conservación de esta área natural, considerada uno de los principales pulmones de Saltillo. La actividad, titulada “Manejo, Investigación y Sociedad: Al segundo cuarto del Siglo”, se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10:30 horas, en el auditorio Quimmco del Museo del Desierto.

El encuentro busca generar un espacio de análisis sobre el presente y futuro de la Sierra de Zapalinamé, así como abordar los retos que enfrenta su conservación de cara a los próximos años. El panel estará integrado por el maestro en ciencias Sebastián Guzmán, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C.; el doctor Carlos Manuel Valdés Dávila, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); el doctor Humberto Reyes Valdés, maestro investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y el doctor Alberto Lafón Terrezas, presidente del Consejo Directivo de Protección a la Fauna Mexicana (PROFAUNA A.C.). La participación de los especialistas permitirá intercambiar perspectivas desde los ámbitos de la conservación, la investigación académica y la gestión ambiental, en el contexto de las tres décadas de protección de esta reserva natural.

La actividad será gratuita, aunque el cupo será limitado, por lo que las personas interesadas deberán registrarse previamente mediante el correo electrónico cluna@museodeldesierto.org para asegurar su lugar. La mesa de diálogo forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la reserva, con el propósito de promover la reflexión sobre la importancia de proteger la Sierra de Zapalinamé y fortalecer la participación social en su conservación.