Reunirán a especialistas para hablar sobre el futuro de Zapalinamé por su 30 aniversario

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reunirán a especialistas para hablar sobre el futuro de Zapalinamé por su 30 aniversario
    La mesa de diálogo se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, a las 10:30 horas. OMAR SAUCEDO

Con la mesa de diálogo ‘Manejo, Investigación y Sociedad: Al segundo cuarto del Siglo’

En el marco del 30 aniversario de la Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé, especialistas e investigadores participarán en una mesa de diálogo para reflexionar sobre el manejo, la investigación y la participación social en la conservación de esta área natural, considerada uno de los principales pulmones de Saltillo.

La actividad, titulada “Manejo, Investigación y Sociedad: Al segundo cuarto del Siglo”, se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10:30 horas, en el auditorio Quimmco del Museo del Desierto.

Celebran 30 aniversario de la reserva de la Sierra de Zapalinamé con reforestación

El encuentro busca generar un espacio de análisis sobre el presente y futuro de la Sierra de Zapalinamé, así como abordar los retos que enfrenta su conservación de cara a los próximos años.

El panel estará integrado por el maestro en ciencias Sebastián Guzmán, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C.; el doctor Carlos Manuel Valdés Dávila, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); el doctor Humberto Reyes Valdés, maestro investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y el doctor Alberto Lafón Terrezas, presidente del Consejo Directivo de Protección a la Fauna Mexicana (PROFAUNA A.C.).

La participación de los especialistas permitirá intercambiar perspectivas desde los ámbitos de la conservación, la investigación académica y la gestión ambiental, en el contexto de las tres décadas de protección de esta reserva natural.

Saltillo: Arco vial Zapalinamé, propuesto desde 2001 para desarrollo metropolitano

La actividad será gratuita, aunque el cupo será limitado, por lo que las personas interesadas deberán registrarse previamente mediante el correo electrónico cluna@museodeldesierto.org para asegurar su lugar.

La mesa de diálogo forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la reserva, con el propósito de promover la reflexión sobre la importancia de proteger la Sierra de Zapalinamé y fortalecer la participación social en su conservación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Especialistas
Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Infiltrados

Infiltrados
true

Coahuila: Aplasta juventud morenista a vieja escuela de políticos
true

POLITICÓN: Seguridad e infraestructura consolidan a Saltillo como sede de grandes encuentros

Las multas de tránsito siguen siendo la que representa mayor proporción de los ingresos por sanciones en la ciudad.

Saltillo: baja 19% recaudación por multas de tránsito; sube 33% por detenidos
La campaña busca fortalecer la cultura de la prevención y promover revisiones médicas periódicas entre las mujeres del municipio.

Ofrecen mastografías gratuitas en Torreón durante octubre para detectar a tiempo el cáncer de mama
Lala impulsa una vida activa a través del deporte y la alimentación. FOTOS: CORTESÍA

Maratón Lala 2027: Inicia la cuenta regresiva para la gran fiesta atlética de La Laguna
La política espera estar regresando a Venezuela muy pronto

María Corina Machado habla sobre el futuro de Venezuela y su relación con el gobierno de Trump
Francia anuncia toques de queda para ‘restablecer el orden’

Francia anuncia toques de queda para ‘restablecer el orden’