Revisan seguridad en canchas y espacios públicos de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón mantiene en revisión los protocolos de operación y seguridad en canchas deportivas y espacios públicos municipales, luego de que se registraran incidentes de violencia y riñas en algunos de estos sitios, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El presidente municipal señaló que durante las últimas semanas distintas dependencias han evaluado las medidas de prevención y actuación que se aplican en las instalaciones deportivas, donde algunos conflictos se han relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas o con enfrentamientos derivados del desarrollo de los propios encuentros.

Explicó que la revisión no se limita a las canchas, sino que también contempla espacios de convivencia familiar como la Línea Verde, el Bosque Venustiano Carranza y el Bosque Urbano, con el objetivo de fortalecer las condiciones de orden y seguridad. Riquelme Solís indicó que el Municipio analiza además los mecanismos de sanción para quienes operen o utilicen estos espacios sin respetar los reglamentos establecidos, así como la posibilidad de reforzar la presencia de personal de seguridad privada en determinados puntos. A estas acciones se sumarían recorridos periódicos de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, principalmente durante los horarios de mayor afluencia y en aquellos sitios donde se hayan detectado situaciones de riesgo.

El alcalde destacó que el equipamiento operativo de la Policía Municipal permite ampliar la capacidad de vigilancia y mantener una mayor presencia preventiva en distintas zonas de la ciudad. Subrayó que la prevención será uno de los principales componentes de la estrategia, por lo que se buscará incrementar la vigilancia en canchas deportivas y espacios públicos para evitar que los conflictos escalen y garantizar que las familias puedan utilizarlos en condiciones de tranquilidad y seguridad.