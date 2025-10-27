Revisarán todas las obras del programa ‘La Escuela es Nuestra’ en Coahuila, afirma Manolo Jiménez

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Revisarán todas las obras del programa ‘La Escuela es Nuestra’ en Coahuila, afirma Manolo Jiménez
    Aseguró que el propósito es verificar que cada construcción cumpla con las especificaciones del ICIFED y evitar nuevos riesgos. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Tras la muerte de un menor en San Pedro, el Gobierno del Estado y la SEP acordaron revisar los proyectos escolares y alinearlos a las normas del ICIFED

Tras el accidente ocurrido en la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en San Pedro, donde un menor perdió la vida al desplomarse parte de una techumbre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas comentó que sostuvo una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para revisar las obras financiadas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra en Coahuila.

Aseguró que el propósito es verificar que cada construcción cumpla con las especificaciones del ICIFED y que las próximas intervenciones se realicen bajo coordinación directa entre Federación, Estado y municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad vial en Torreón con nuevo reglamento de ‘cero tolerancia’

“Ya hablé con el secretario de Educación a nivel nacional y quedamos que, a partir de ya, iba a haber una coordinación total por parte de este programa”, dijo.

El mandatario admitió que, aunque las reglas de operación establecen esa coordinación, en la práctica no se aplicaba. “Desconozco las reglas de operación, pero si así eran, en la práctica no se hacía; y no solamente aquí, sino en muchas partes del país, porque esta bronca la tienen en muchas partes, el mismo secretario me lo dijo”, afirmó.

Comentó que el Gobierno del Estado levantará un registro de todas las obras en curso y por iniciar para alinearlas a las normas del ICIFED y evitar nuevos riesgos. Que los planteles deben edificarse bajo estándares rigurosos, pues ahí conviven niñas, niños y adolescentes.

Recordó que desde abril, durante las reuniones de seguridad con la Mesa de Paz, había advertido la falta de coordinación entre dependencias federales y estatales. Agregó que detectaron obras con presupuestos fuera de rango. “Imagínense, una techumbre para una escuela cuesta entre tres y medio y cinco millones de pesos, dependiendo del tamaño. ¿Cómo es posible que con un millón quieran hacer una techumbre? Pues no se puede”, dijo.

“Si construir una escuela fuera como construir una calle o el techo de una casa, no existiría el instituto. Pero existe porque las especificaciones son muy rigurosas”, mencionó.

Jiménez confirmó que, tras el acuerdo con la SEP, todas las obras del programa federal deberían quedar bajo la coordinación técnica de la Secretaría de Educación del Estado, con supervisión directa para asegurar que se apeguen a las normas.

Derrumbes
Educación

Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

