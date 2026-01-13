Ricardo Monreal habla del caso VANGUARDIA: ‘nunca hay que afectar a los medios’
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que ningún gobierno ni autoridades deben emprender acciones contra medios de comunicación
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció sobre el caso del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla, y el clima que enfrentan los medios de comunicación en el país, al afirmar que “nunca hay que afectar a los medios” y que debe prevalecer el respeto y la tolerancia hacia la libertad de expresión.
Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con periodistas, en la que fue cuestionado sobre presuntos actos de censura y hostigamiento contra comunicadores y académicos.
Monreal reconoció conocer personalmente a Castilla. Señaló que al enterarse de su detención sintió tristeza, aunque posteriormente manifestó alivio al saber que el caso se aclaró y que el directivo fue liberado un día después. “Cuando me enteré de la noticia me dio tristeza, pero luego me dio alegría que se aclaró y lo liberaron”, expresó.
El legislador federal subrayó que ningún gobierno ni autoridad debe emprender acciones que afecten o intimiden a los medios de comunicación, y expresó su solidaridad con quienes enfrentan denuncias o algún tipo de presión por el ejercicio periodístico.
“Nunca hay que afectar a los medios de comunicación, y mi solidaridad para todos aquellos que tienen problemas con alguna denuncia o con algún tipo de hostigamiento”, afirmó.
Finalmente, Monreal sostuvo que en México debe mantenerse un ambiente de apertura y respeto a la crítica, y destacó que, bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, se ha impulsado una política de respeto a todas las expresiones y opiniones, incluso aquellas que cuestionan el desempeño del gobierno. Aseguró que la pluralidad y la libertad de prensa son pilares indispensables para la vida democrática del país.
En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.
¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.