$!Ricardo Monreal habla del caso VANGUARDIA: ‘nunca hay que afectar a los medios’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció sobre el caso del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla, y el clima que enfrentan los medios de comunicación en el país, al afirmar que "nunca hay que afectar a los medios" y que debe prevalecer el respeto y la tolerancia hacia la libertad de expresión. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con periodistas, en la que fue cuestionado sobre presuntos actos de censura y hostigamiento contra comunicadores y académicos.

Monreal reconoció conocer personalmente a Castilla. Señaló que al enterarse de su detención sintió tristeza, aunque posteriormente manifestó alivio al saber que el caso se aclaró y que el directivo fue liberado un día después. "Cuando me enteré de la noticia me dio tristeza, pero luego me dio alegría que se aclaró y lo liberaron", expresó.

El legislador federal subrayó que ningún gobierno ni autoridad debe emprender acciones que afecten o intimiden a los medios de comunicación, y expresó su solidaridad con quienes enfrentan denuncias o algún tipo de presión por el ejercicio periodístico.

“Nunca hay que afectar a los medios de comunicación, y mi solidaridad para todos aquellos que tienen problemas con alguna denuncia o con algún tipo de hostigamiento”, afirmó.

Finalmente, Monreal sostuvo que en México debe mantenerse un ambiente de apertura y respeto a la crítica, y destacó que, bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, se ha impulsado una política de respeto a todas las expresiones y opiniones, incluso aquellas que cuestionan el desempeño del gobierno. Aseguró que la pluralidad y la libertad de prensa son pilares indispensables para la vida democrática del país.