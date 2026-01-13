Ricardo Monreal habla del caso VANGUARDIA: ‘nunca hay que afectar a los medios’

Ricardo Monreal habla del caso VANGUARDIA: ‘nunca hay que afectar a los medios’

Vanguardia
por Vanguardia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que ningún gobierno ni autoridades deben emprender acciones contra medios de comunicación

Coahuila
/ 13 enero 2026
COMPARTIR

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció sobre el caso del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla, y el clima que enfrentan los medios de comunicación en el país, al afirmar que “nunca hay que afectar a los medios” y que debe prevalecer el respeto y la tolerancia hacia la libertad de expresión.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con periodistas, en la que fue cuestionado sobre presuntos actos de censura y hostigamiento contra comunicadores y académicos.

TE PUEDE INTERESAR: Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Monreal reconoció conocer personalmente a Castilla. Señaló que al enterarse de su detención sintió tristeza, aunque posteriormente manifestó alivio al saber que el caso se aclaró y que el directivo fue liberado un día después. “Cuando me enteré de la noticia me dio tristeza, pero luego me dio alegría que se aclaró y lo liberaron”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

El legislador federal subrayó que ningún gobierno ni autoridad debe emprender acciones que afecten o intimiden a los medios de comunicación, y expresó su solidaridad con quienes enfrentan denuncias o algún tipo de presión por el ejercicio periodístico.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de director de VANGUARDIA, evidencia un sistema de fabricación de delitos

$!default
default

“Nunca hay que afectar a los medios de comunicación, y mi solidaridad para todos aquellos que tienen problemas con alguna denuncia o con algún tipo de hostigamiento”, afirmó.

Finalmente, Monreal sostuvo que en México debe mantenerse un ambiente de apertura y respeto a la crítica, y destacó que, bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, se ha impulsado una política de respeto a todas las expresiones y opiniones, incluso aquellas que cuestionan el desempeño del gobierno. Aseguró que la pluralidad y la libertad de prensa son pilares indispensables para la vida democrática del país.

TE PUEDE INTERESAR: Desplegó Fiscalía de NL ¡a 36 agentes! para ‘capturar’ a Armando Castilla, director general de VANGUARDIA

$!Ricardo Monreal habla del caso VANGUARDIA: ‘nunca hay que afectar a los medios’

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

TEMAS
Justicia
Libertad De Expresión
A20
Localizaciones
Coahuila
Organizaciones
Cámara de Diputados
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El objetivo de estas acciones es brindar espacios que impulsen la educación, señala la directora Monique Rodríguez.

Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino
Saltillo fue mencionado como uno de los municipios que logró reducir la violencia mediante una policía municipal profesional y el respaldo de la participación ciudadana.

Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo
Diputados entregaron un reconocimiento con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria
Busca prepararse para el aumento de visitantes por el torneo internacional de futbol 2026.

Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

Beatriz Fraustro pidió al Congreso de la Unión priorizar una ley integral sobre inteligencia artificial.

Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA