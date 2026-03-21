Rinden homenaje a Benito Juárez con ceremonia cívica en Cuatro Ciénegas, Coahuila
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La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal en coordinación con la Junta Patriótica.
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde Víctor Leija Vega encabezó la ceremonia conmemorativa por el natalicio de Benito Juárez, en un acto organizado por el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas en coordinación con la Junta Patriótica y la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.
Durante el evento, se destacó la importancia de honrar la historia y los valores que han dado identidad a México. “Hoy honramos la historia y los valores que nos dan identidad como nación”, expresó el edil en su mensaje ante autoridades, estudiantes y ciudadanos presentes.
La ceremonia tuvo como propósito recordar el legado de justicia, respeto y amor por México que caracterizó a Benito Juárez, considerado uno de los pilares fundamentales del país. Asimismo, se enfatizó la relevancia de mantener vigentes estos principios en la vida pública y social.
A través de redes sociales, el Gobierno Municipal informó que en este significativo acto se contó con la participación de autoridades municipales, representantes del sector educativo y ciudadanía en general, quienes se unieron para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia nacional, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad.