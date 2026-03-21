Rinden homenaje a Benito Juárez con ceremonia cívica en Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde Víctor Leija Vega encabezó la ceremonia conmemorativa por el natalicio de Benito Juárez, en un acto organizado por el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas en coordinación con la Junta Patriótica y la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.

Durante el evento, se destacó la importancia de honrar la historia y los valores que han dado identidad a México. “Hoy honramos la historia y los valores que nos dan identidad como nación”, expresó el edil en su mensaje ante autoridades, estudiantes y ciudadanos presentes.