Rinden homenaje a Benito Juárez con ceremonia cívica en Cuatro Ciénegas, Coahuila

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Rinden homenaje a Benito Juárez con ceremonia cívica en Cuatro Ciénegas, Coahuila
    Participó la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en la realización del acto cívico.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal en coordinación con la Junta Patriótica.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde Víctor Leija Vega encabezó la ceremonia conmemorativa por el natalicio de Benito Juárez, en un acto organizado por el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas en coordinación con la Junta Patriótica y la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.

Durante el evento, se destacó la importancia de honrar la historia y los valores que han dado identidad a México. “Hoy honramos la historia y los valores que nos dan identidad como nación”, expresó el edil en su mensaje ante autoridades, estudiantes y ciudadanos presentes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/natalicio-de-benito-juarez-10-datos-curiosos-que-no-sabias-del-expresidente-de-mexico-FH15303776

La ceremonia tuvo como propósito recordar el legado de justicia, respeto y amor por México que caracterizó a Benito Juárez, considerado uno de los pilares fundamentales del país. Asimismo, se enfatizó la relevancia de mantener vigentes estos principios en la vida pública y social.

A través de redes sociales, el Gobierno Municipal informó que en este significativo acto se contó con la participación de autoridades municipales, representantes del sector educativo y ciudadanía en general, quienes se unieron para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia nacional, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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