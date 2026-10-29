Riquelme anuncia pavimentación y alumbrado para El Perú; entrega Techumbre de 2.1 mdp
La techumbre entregada también surgió de una petición de las familias, que ahora disponen de un área protegida para actividades deportivas, recreativas y encuentros comunitarios.
TORREÓN, COAH.- Los trabajos de pavimentación se reanudarán próximamente en el ejido El Perú, mientras que en los próximos días comenzará la instalación de alumbrado en su plaza, anunció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante la entrega de una techumbre, obra en la que se invirtieron poco más de 2.1 millones de pesos.
Ante habitantes de la comunidad, el presidente municipal informó que ambas acciones darán continuidad a las solicitudes de los vecinos para mejorar las calles y los espacios públicos del ejido.
La techumbre entregada también surgió de una petición de las familias, quienes ahora cuentan con un área protegida para realizar actividades deportivas, recreativas y encuentros comunitarios. La obra se ubica sobre la calle 20 de Noviembre, entre Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.
El espacio fue equipado con malla sombra, porterías, tablero de basquetbol y banquetas perimetrales. Además, cuenta con reflectores que permitirán utilizar las instalaciones durante la noche.
Riquelme Solís señaló que la atención a las comunidades rurales forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, a partir de las necesidades planteadas por sus habitantes.
En ese sentido, indicó que el programa “En equipo le entramos” contempla una inversión conjunta superior a los 600 millones de pesos entre el Estado y el Municipio, destinada a la ejecución de obras en colonias y comunidades rurales de Torreón.