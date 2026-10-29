Riquelme anuncia pavimentación y alumbrado para El Perú; entrega Techumbre de 2.1 mdp

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    Riquelme anuncia pavimentación y alumbrado para El Perú; entrega Techumbre de 2.1 mdp
    Autoridades entregaron una techumbre con inversión superior a 2.1 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

La techumbre entregada también surgió de una petición de las familias, que ahora disponen de un área protegida para actividades deportivas, recreativas y encuentros comunitarios.

TORREÓN, COAH.- Los trabajos de pavimentación se reanudarán próximamente en el ejido El Perú, mientras que en los próximos días comenzará la instalación de alumbrado en su plaza, anunció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante la entrega de una techumbre, obra en la que se invirtieron poco más de 2.1 millones de pesos.

Ante habitantes de la comunidad, el presidente municipal informó que ambas acciones darán continuidad a las solicitudes de los vecinos para mejorar las calles y los espacios públicos del ejido.

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La techumbre entregada también surgió de una petición de las familias, quienes ahora cuentan con un área protegida para realizar actividades deportivas, recreativas y encuentros comunitarios. La obra se ubica sobre la calle 20 de Noviembre, entre Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

El espacio fue equipado con malla sombra, porterías, tablero de basquetbol y banquetas perimetrales. Además, cuenta con reflectores que permitirán utilizar las instalaciones durante la noche.

$!Instalarán alumbrado en la plaza del ejido durante los próximos días, informó el Alcalde.
Instalarán alumbrado en la plaza del ejido durante los próximos días, informó el Alcalde. SANDRA GÓMEZ
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Riquelme Solís señaló que la atención a las comunidades rurales forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, a partir de las necesidades planteadas por sus habitantes.

En ese sentido, indicó que el programa “En equipo le entramos” contempla una inversión conjunta superior a los 600 millones de pesos entre el Estado y el Municipio, destinada a la ejecución de obras en colonias y comunidades rurales de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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