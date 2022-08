Con la tranquilidad de quien se cambia de casa, un ladrón se introdujo en las instalaciones de un colegio del centro de Saltillo y en un museo que estaba por inaugurarse, para adueñarse de equipo que tiene un valor superior a los 160 mil pesos.

El robo se habría registrado desde las 9:30 de la mañana, y el amante de lo ajeno tuvo más de dos horas para dañar puertas, destruir cadenas y abrir candados.

La primera en percatarse del ilícito fue Leticia García Narro, directora y propietaria del Colegio Carlos Pereyra que se encuentra en el 544 de la calle Allende, en el Centro Histórico.

“Salieron como amos y señores, por la puerta principal. Es muy triste porque se llevaron muchas cosas que nos hacen mucha falta, somos una escuela pequeña”, comentó García Narro quien indicó a grandes rasgos, que el delincuente habría sustraído pantallas, equipo de cómputo, cámaras de seguridad y dejaron cuantiosos daños materiales al dañar la mayoría de las puertas de la institución. Calcula que tan solo del equipo serían 60 mil pesos.

De acuerdo con la docente, lo último que alcanzaron a registrar las cámaras de seguridad fue a un joven, muy probablemente menor de edad, que usaba una gorra color blanco.

La directora llamó a Erick Morales, padre de los fundadores del Museo Maléficis —hermano del Museo de la Katrina.

“Como somos vecinos, me llamó la directora y me dijo: oye, nos acaban de robar, a ustedes no les robaron?”, platicó Morales.

Los hijos del creador del museo en honor al personaje de José Guadalupe Posadas son los propietarios del recinto cultural dedicado a ofrecer experiencias terroríficas. Ellos, con sus ahorros, lograron comprar luces y equipo de cómputo para crear un “escape room”, actividad en la que los asistentes se sienten en una película de terror al tener que resolver diferentes pistas para poder terminar el juego.

“Ya nos habían robado el lunes, se llevaron taladros, cortadoras, en fin, herramienta que usamos para las instalaciones. No quisimos poner denuncia porque la apertura está cerca y decidimos no perder un día en eso, pero esta vez sí se llevaron todo”, declaró con tristeza Erick Morales.

De la misma manera que en el colegio, en el museo dañaron todas las cerraduras y se apoderaron de equipo de sonido, consolas, ecualizadores, luces y computadoras cuyo valor total supera los 100 mil pesos.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de lo ocurrido y los afectados indicaron que en esta ocasión sí denunciarán lo ocurrido y aportarán las pruebas captadas por las cámaras de seguridad como evidencia.